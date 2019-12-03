Закон о зачислении братьев и сестер в один детский сад заработал: как это отразится на Красноярске

Госдума приняла закон, согласно которому родные братья и сестры (дети из одной семьи, живущие вместе) получат преимущественное право при зачислении в одно образовательное учреждение – детский сад или школу. Глава государства этот закон уже подписал. Само его появление объясняется логикой: родителям удобнее, когда их дети – двое, трое, пятеро – посещают одну школу или садик. Но получалось это не всегда и не везде, общественность была недовольна, а решить проблему на местах не получалось. Поэтому пришлось принимать закон.

Что он дает конкретно жителям Красноярского края? Применительно к сельской местности – практически ничего не изменится. В сельских населенных пунктах обычно одна школа и один детский сад, так что всех детей автоматически зачисляют туда. А вот для городов вопрос очень даже актуальный. Очереди в детские сады существуют в Красноярске, в Норильске, в Ачинске и Минусинске.

По информации министерства образования края сегодня в регионе в очереди в детский сад стоит около 5 тысяч ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. Большая часть – около 3 тысяч детей – в краевом центре. Решать эту проблему – компетенция муниципалитетов, так что управлению образования Красноярска нагрузки наверняка добавится.

До этого дня распределение детей в садик шло по принципу: где есть свободные места поближе к дому. А теперь родители вправе по закону выставить условие: наш младший должен пойти именно в этот детсад, потому что туда уже ходит наш старший. А если места для младшего нет, вы обязаны его найти – по закону? Особенно остро этот вопрос стоит в микрорайонах с новостройками.

Решить проблему может только строительство новых детских садов. В ближайшие три года в крае должно быть построено 19 детских садов. Более половины из них – в Красноярске.

Что касается школ, проблема стоит не так остро, но она тоже существует. Решается она таким же способом – строительством новых школ. Их в ближайшие три года планируют построить в крае 21.