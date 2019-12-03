2019-12-03T08:47:49+03:00
Общество

Заказана третья очередь экопарка «Гремячая грива» в Красноярске

Конные маршруты, пешеходные тропы и дорожки для квадроциклов: как будет развиваться популярное место отдыха
Ася ЖУКОВА
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«Гремячая грива»«Гремячая грива»Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Гремячая грива» в Красноярске становится пространством не только для прогулок, но и для активного отдыха и туризма. На днях была заказана третья очередь экопарка – тендер появился на сайте госзакупок.

В целом же, площадь «Гремячей гривы» в нынешнем году увеличивается на глазах: это десятки километров новых троп и не только.

Вкратце напомним, первая очередь парка (от конечной у СФУ и выше) была сдана в прошлом году, весной. Площадь территории – 60 гектаров. Спустя год заказали проект второй очереди, это уже 1474 гектара. Здесь проложили новые дорожки для велосипедистов и пешеходов, обустроили смотровые площадки, места для пикников, палаточных лагерей…

Теперь «Гремячая грива» продолжает расширяться на запад - объявлен очередной конкурс на разработку концепции благоустройства. В качестве заказчика выступил КГКУ «Туристский информационный центр». Деньги выделят из краевого бюджета, начальная цена контракта - 200 тысяч рублей.

Подрядчик должен будет создать три проекта с 3D-эскизами. Исполнителя работ выберут 9 декабря, сдать эскизы нужно до 20 декабря. Понятно, все они должны быть решены в стилистике первой и второй очередей.

КОНКРЕТНО

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

В экопарке появятся:

- две смотровые площадки;

- новые стоянки для автомобилей и парковки;

- малые архитектурные формы и мебель для леса;

- площадки для отдыха;

- информационные щиты и карты;

- тропы для пешеходов, конные маршруты, дорожки для квадроциклов и снегоходов;

ВАЖНО

Не все горожане за активное освоение пригородных лесов. Между тем авторы проекта уверяют: нарушать экосистему они не собираются. Так, например, те же дорожки пройдут по ранее сложившимся тропинкам. Где-то их снабдят поручнями, где-то сделают специальное покрытие. Но о том, чтобы закатать лес в асфальт, и речи не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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