Заказана третья очередь экопарка «Гремячая грива» в Красноярске
«Гремячая грива» в Красноярске становится пространством не только для прогулок, но и для активного отдыха и туризма. На днях была заказана третья очередь экопарка – тендер появился на сайте госзакупок.
В целом же, площадь «Гремячей гривы» в нынешнем году увеличивается на глазах: это десятки километров новых троп и не только.
Вкратце напомним, первая очередь парка (от конечной у СФУ и выше) была сдана в прошлом году, весной. Площадь территории – 60 гектаров. Спустя год заказали проект второй очереди, это уже 1474 гектара. Здесь проложили новые дорожки для велосипедистов и пешеходов, обустроили смотровые площадки, места для пикников, палаточных лагерей…
Теперь «Гремячая грива» продолжает расширяться на запад - объявлен очередной конкурс на разработку концепции благоустройства. В качестве заказчика выступил КГКУ «Туристский информационный центр». Деньги выделят из краевого бюджета, начальная цена контракта - 200 тысяч рублей.
Подрядчик должен будет создать три проекта с 3D-эскизами. Исполнителя работ выберут 9 декабря, сдать эскизы нужно до 20 декабря. Понятно, все они должны быть решены в стилистике первой и второй очередей.
КОНКРЕТНО
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
В экопарке появятся:
- две смотровые площадки;
- новые стоянки для автомобилей и парковки;
- малые архитектурные формы и мебель для леса;
- площадки для отдыха;
- информационные щиты и карты;
- тропы для пешеходов, конные маршруты, дорожки для квадроциклов и снегоходов;
ВАЖНО
Не все горожане за активное освоение пригородных лесов. Между тем авторы проекта уверяют: нарушать экосистему они не собираются. Так, например, те же дорожки пройдут по ранее сложившимся тропинкам. Где-то их снабдят поручнями, где-то сделают специальное покрытие. Но о том, чтобы закатать лес в асфальт, и речи не идет.
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ИСТОЧНИК KP.RU