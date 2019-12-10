Сейчас рванет! Не получивший скидку покупатель вернулся в магазин с гранатой

- Где скидка, я спрашиваю? Как не прошла? – В Красноярске покупатель вернулся в магазин с гранатой из-за того, что товар пробили без скидки. И теперь вместо льготы может получить срок, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

События развивались так. 38-летний мужчина в пьяном виде отправился в гипермаркет. Прямым ходом подошел к информационной стойке и начал высказывать претензии. Как выяснилось, на днях он делал покупки, а скидку – как положено – не получил. Слово за слово, начался конфликт. И вдруг клиент предъявил главный аргумент – показал гранату. И пообещал: сейчас как рванет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/748733" frameborder="0"></iframe> В Красноярске покупатель пришел в супермаркет с гранатой.Видео: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».! другой источник

На место сразу же вызвали полицейских. «Взрывника» скрутили. Позже выяснилось: граната ненастоящая, муляж. На покупателя завели уголовное дело по признакам статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Оказалось, 38-летний мужчина имеет судимости – за имущественные преступления. А скоро у него будет еще одна.

Материалы дела уже направлены в суд. Если вина будет доказана, обиженному покупателю «светит» до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Златоусте: 5 версий, где погибший мог взять гранату

Кровавые разборки со взрывом перепугали обитателей одного из общежитий в городе Златоуст Челябинской области. Накануне вечером подвыпивший мужчина пришел туда, чтобы выяснить отношения с любовником своей жены. И достал гранату! Итог: один погибший и четверо ранены. Жертвой взрыва пал сам ревнивец.

— Во дворе дома он привел в действие боеприпас, выдернув кольцо, и замахнулся, чтобы бросить его, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков. — Однако боеприпас преждевременно взорвался у него в руках (подробности).