Сейчас рванет! Не получивший скидку покупатель вернулся в магазин с гранатой
- Где скидка, я спрашиваю? Как не прошла? – В Красноярске покупатель вернулся в магазин с гранатой из-за того, что товар пробили без скидки. И теперь вместо льготы может получить срок, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
События развивались так. 38-летний мужчина в пьяном виде отправился в гипермаркет. Прямым ходом подошел к информационной стойке и начал высказывать претензии. Как выяснилось, на днях он делал покупки, а скидку – как положено – не получил. Слово за слово, начался конфликт. И вдруг клиент предъявил главный аргумент – показал гранату. И пообещал: сейчас как рванет!
В Красноярске покупатель пришел в супермаркет с гранатой.Видео: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».! другой источник
На место сразу же вызвали полицейских. «Взрывника» скрутили. Позже выяснилось: граната ненастоящая, муляж. На покупателя завели уголовное дело по признакам статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Оказалось, 38-летний мужчина имеет судимости – за имущественные преступления. А скоро у него будет еще одна.
Материалы дела уже направлены в суд. Если вина будет доказана, обиженному покупателю «светит» до пяти лет лишения свободы.
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Взрыв в Златоусте: 5 версий, где погибший мог взять гранату
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— Во дворе дома он привел в действие боеприпас, выдернув кольцо, и замахнулся, чтобы бросить его, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков. — Однако боеприпас преждевременно взорвался у него в руках (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU