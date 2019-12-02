Дым в окна красноярцев больше не идет

Экологическая ситуация в Красноярске – вопрос номер один в повестке дня власти и горожан. На этом фоне особенно важны локальные, но при этом эффективные действия по реальному сокращению выбросов в атмосферу.

Речь идет о закрытии малых котельных, которые работали в Красноярске около полувека и все это время дым из невысоких, до 45 метров, труб шел прямо в окна горожан (для сравнения: высота 9-этажного дома в среднем 27-30 метров).

За 2017-2018 год «КрасКом» закрыл четыре таких котельных (см. Хронику событий).

Вывод из эксплуатации этих морально и физически устаревших энергоисточников позволил «КрасКому» снизить выбросы в атмосферу вдвое, или на 2047 тонн загрязняющих веществ.

При этом комфорт жителей ничуть не пострадал, они получают тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3, которая оборудована высокой трубой в 275 метров и современным природоохранным оборудованием — электрофильтром с коэффициентом улавливания золы более чем 99%.

Итоги закрытия четырех котельных подвел генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров:

— В «КрасКоме» солидарны с утверждением, что природа не досталась нам в наследство, она одолжена у наших детей, и потому охрана окружающей среды остается в числе приоритетных. Сегодня «КрасКом» решает технические задачи в сильной команде энергетиков. Только объединив усилия, удалось снизить тариф на тепло для наших потребителей, в разы увеличить средства на капремонт тепловых сетей, повысить качество и надежность теплоснабжения домов красноярцев, а главное, закрыть допотопные котельные. Сейчас у «КрасКома» остались еще шесть небольших источников тепловой энергии, которые были построены в послевоенные годы в подвалах школ и жилых домов в частном секторе Покровки. В перспективе и эти кочегарки также предстоит закрыть, согласно действующей схеме теплоснабжения Красноярска до 2033 года.

Природоохранные мероприятия компании «КрасКом» по замещению экологически вредных малых теплоисточников отметили эксперты Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2019».

Однако основная природоохранная задача компании – качественная очистка сточных вод. Река Енисей входит в список водоемов первой категории Государственного рыбохозяйственного назначения, поэтому для очистных сооружений «КрасКома» утверждены нормативы допустимого сброса по некоторым показателям даже строже, чем для питьевой воды. Сумма затрат «КрасКома» на природоохранные мероприятия в 2019 году превысит один миллиард рублей. Специалисты компании завершают проектирование первого этапа реконструкции Левобережных очистных сооружений, - работа продолжается!

Хроника событий

Ноябрь 2017 года

Закрыта котельная № 3 (ул. 3-я Дальневосточная). Здание и территория возвращены в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 281,159 тонны.

Май 2018

Закрыта котельная № 1 (ул. Джамбульская, 8г). В сентябре здание снесено методом промышленного взрыва. Территория возвращена в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу - 778,545 тонны.

Май 2018

Закрыта котельная № 2 (пр. Металлургов, 3а). Здание и территория возвращены в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу - 946,773 тонны.

Ноябрь 2018 года

Закрыта мазутная котельная левобережных очистных сооружений (ул. Пограничников, 7д). Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 40,557 тонны.

Кстати, Роспотребнадзор в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году» рекомендовал органам местного самоуправления совместно с руководителями предприятий теплоэнергетики принять меры по ликвидации мелких индивидуальных котельных, устанавливаемых собственниками торговых объектов, гаражных кооперативов, а также подключению частных домов и объектов к тепловым сетям ТЭЦ.