«Я не использую пластиковые пакеты, и маму прошу так не делать»

В Красноярске наградили победителей II Краевой экологической олимпиады и большого квиза среди школьников края.

Церемония награждения прошла 27 ноября на площадке Енисейского экологического форума. Это престижно и почетно, ведь форум объединяет сотни участников и десятки важных тем: от вопросов национального проекта «Экология» до экологического волонтерства.

Организаторы экоолимпиады - министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, музей геологии Центральной Сибири, партнер –золотодобывающая компания «Полюс Красноярск».

Масштаб образовательного проекта впечатляет: 12 500 школьников из 16 районов края.

Поздравления и пожелания от министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла КорчашкинаФото: Мария ЛЕНЦ

Первым поздравить и сказать «спасибо» школьникам за неравнодушие, желание беречь родной край на сцену вышел министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин:

- Хочу поблагодарить каждого участника нашей экологической олимпиады за активность, труд и невероятные работы, которые вы прислали. Жюри было непросто выбрать победителей. Желаю всем конкурсантам больших побед и не терять интерес к вопросам экологии.

- Все, кто здесь присутствует, и все, кто участвовал – уже победители. Вы проявили инициативу, заявившись с конкурсной работой, - обратился к школьникам Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск». – Для нас, как для самой большой золотодобывающей компании России, огромное значение имеет поддержание высоких мировых стандартов в области экологии, промышленной безопасности, охраны труда, ответственного природопользования. Возможно, кто-то из вас сделает экологию своей будущей профессией. Сегодня это востребовано.

Экологические рекорды

Олимпиада проводилась в трёх номинациях: «Сохраним природные ресурсы», «Экорежиссёр» и «Зелёная страна».

Серьезные испытания, и вот он момент признания: победители выходят на сцену конгресс-холла СФУ под громкие аплодисменты. Встречайте!

- Больше всех в крае собрали макулатуры ученики Частоостровской школы Емельяновского района: их рекорд - почти 3 тонны бумаги.

- Еще один школьный «олимпийский» рекорд - 412 килограммов пластика собрали и сдали на переработку ученики красноярской прогимназии №131. Здесь учатся дети от 7 до 10 лет, вот такие маленькие большие молодцы.

- В номинации «Зелёная страна» конкурсанты высаживали деревья. Безусловный лидер - ученики назаровской школы №3, где создано школьное лесничество «Экошкола». Дети высадили 195 саженцев деревьев и 10 кг семян сосны сибирской. И это гигантский труд. В одном килограмме семян – 160 000 штук! Кстати, ребята в прошлом году победили в номинации «Эко-репортер».

Шквал аплодисментов всего зала – авторам творческой номинации «Экорежиссер». 40 видеоработ на актуальные экологические темы в разных жанрах и техниках сделали школьники. Здесь и мультфильмы, и кино - игровое, документальное. Тут же в зале рождается идея: «нам нужен экологический Оскар!».

Вот «тройка» победителей, а невероятно талантливым режиссерам, операторам, актерам, сценаристам – наши поздравления:

- Красноярский лицей №7 с видеофильмом «Сохрани свою планету» (9-11 классы).

- Минусинская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей с видеороликом «Город, который СМОГ» (7-8 классы).

- Красноярская школа №39 с видеоработой «Батарейки, сдавайтесь!» (4-6-х классы).

Квиз? Плиз!

Идет квиз. Думаем!Фото: Мария ЛЕНЦ

Идея экоолимпиады развивается. Так, в традиционной программе появился квиз «Экология и мы». 85 школьников из разных школ края стали его участниками. Организатор - музей GEOS, а партнер - золотодобывающая компания «Полюс», поддержавшая идею и предоставившая призы для ребят.

Квиз получился ярким. Вопросы – разные: и сложные, и не очень, и на эрудицию, и на логику. Вот пара примеров. Попробуйте и вы найти ответ.

1. «Для борьбы с этим принципиально новым для человечества видом мусора исследователь Шон Шеппард предложил создавать липкие сферы диаметром более полутора километров. Назовите его двумя словами». Знаете, о чем речь? Эти липкие, гигантские полусферы должны собирать космический мусор.

2. Еще вопрос, вызвавший споры. «Что вместе с крупным денежным счетом за оплату вызова экологического патруля и услуг водолаза принесли нашей соотечественнице, когда та в поездке по скандинавскому озеру решила полакомиться конфетами». А принесли ей… фантик, выброшенный за борт.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ребята, сложные задания? – спрашиваем команду «Экодесант» из Ачинского кадетского корпуса.

- В основном, нет. Много узнали, очень интересные вопросы. Нам близка тема экологии, участвуем в олимпиадах, в экосубботниках, высаживаем деревья. А вот на таком квизе впервые. Классно!

«Фламинго» – первые

Знакомьтесь, абсолютные победители квиза - команда «Фламинго» из школы 152. Алсу Ибрагимова, Ольга Миллер, Надя Новокрещенных, Иван Наймушин – все ученики профильных, естественнонаучных классов и их педагог Анастасия Ершова, учитель географии и экологии.

Победители квиза команда ФламингоФото: Мария ЛЕНЦ

Мини-интервью с победителями квиза – доказательство, что мы имеем дело с поколением, у которого будет и экологическое сознание, и культура.

- Я никогда не беру пластиковые пакеты в магазинах и маму прошу этого не делать, - рассказывает о своих экологических привычках Алсу.

- Я тоже использую многоразовые сумки или рюкзак, - продолжает Ольга. – А еще важно, чтобы была возможность вести экологический образ жизни. В нашей школе мы собираем макулатуру, пластик, батарейки.

- Я хочу, чтобы в Красноярске люди становились более грамотными в экологических вопросах, чтобы был раздельный сбор и переработка мусора, - говорит Илья. Конечно, в идеале тот же пластик сортируется по семи видам, но начать можно с малого, к примеру, много, где есть пластиковые сетки, и их должно быть больше.

Вместе разглядываем подарки от «Полюса» – роскошные познавательные книги и смарт-часы.

- Нравятся подарки?

- Очень!

Согласны. Получить интеллектуальное удовольствие и материальное поощрение – вдвойне приятно. Как и факт, что тебя заметили, твои усилия оценили.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Об экологии и уважении...

Второй год золотодобывающая компания поддерживает экоолимпиаду. Одним из приоритетов «Полюса» всегда было поддержание благоприятной экологической ситуации в регионах присутствия.

- Речь о большой работе и по охране труда, и по промышленной безопасности, и по экологии: от выпуска мальков до полетов самых современных дронов, которые проводят мониторинг ситуации на наших объектах, - уточняет Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск». – Меняется мир, меняемся мы. И вопросы, которые мы обсуждаем, двадцать лет назад многие назвали бы бессмысленными. А сейчас это - повестка дня. Сегодня развивается экологическое общественное движение, и мне кажется, это здорово. От гражданской позиции людей зависит, каким воздухом мы дышим, в каком обществе живем, что вокруг нас происходит. Молодежи не все равно - это главное. В конечном счете, ответственное природопользование – это, прежде всего, вопрос об уважении к себе, к окружающим, к миру вокруг.

Вместе мы сильнее

Говоря о поддержке бизнесом обучающих форматов, министр Павел Корчашкин отметил, насколько важна гражданская позиция крупных предприятий, это большая работа на будущее. И таких инициатив должно быть больше. Причем, экологические истории с молодежью может инициировать любой, не только крупный бизнес. Вместе сделаем больше.

По мнению министра, мы в целом должны научиться жить чище, экологичнее. И именно вовлеченность в процесс познания, личное участие в акциях – самые эффективные инструменты эковоспитания. Подросток, принявший принципы гармоничных отношений с природой, будет строить такие отношения сам и транслировать их в семью, в общество. Простой, но понятный пример: «Школьник, высадивший дерево, не сломает и не даст другим его сломать».

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Фото Марии ЛЕНЦ и пресс-службы компании «Полюс Красноярск».