«Поделись теплом­-2019»: Отмечаем День рождения Деда Мороза и расписываем имбирное печенье

Никто не замерз…

Открылась серия новогодних встреч необычно. Энергетики пригласили приемные семьи в парк флоры и фауны на День рождения… к Деду Морозу. Да, если вы не знали, главный волшебник страны отмечает свой праздник 18 ноября. Сколько лет ему исполнилось, дедушка нам не сказал, но, по единодушному мнению взрослых участников праздника, «выглядит он отлично!».

Дети тоже были под впечатлением: и поздравляли - стихи читали, и советы давали.

- Дедушка, нам - можно, а ты чай не пей, растаешь!

С разговорами да в хоровод. Большой, быстрый хоровод получился вместе с Дедушкой, Снегурочкой, сказочными героями и лесными зверями. Тут и местные звери не выдержали, пришли к нам в гости - белоснежные самоеды и хаски с глазами ярче неба. Собаки в детских объятьях - трогательный сюжет для фотосессии.

Фото: пресс-служба СГК

Новогодние сюрпризы продолжаются: в сказочном доме на заимке у Деда Мороза нас ждут Капучинка, Зефирка и Карамелька. Живые символы года - декоративные крысята готовы и к фото, и к предсказаниям - каким будет новый, 2020 год.

Спрашиваем малышей, «а вы думаете, каким?».

- Очень хорошим!

- Веселым!

- Наша семья станет больше.

- И наша…

Родители улыбаются, не комментируют.

А после, в разговорах за чаем, подтверждают, что верно, есть такие планы, и дети всегда рады, когда появляются новые братья и сестры.

Фото: пресс-служба СГК

На заимке - уютно, тепло, уходить не хочется. Еще дело есть - все вместе пишем письма Деду Морозу и сразу отправляем новогодней почтой.

Дети находчивые, тут же уточняют у адресата:

- А мое желание, которое я сейчас написала в письме, точно-точно сбудется?

Родители «подглядывают» одним глазом - детские мечты должны исполняться.

А нашу группу уже ждут на экскурсию: здоровяки белые медведи, грациозные альпака и изящные балерины-жирафы - дети внимательно слушают истории обитателей «Роева ручья». Полчаса прогулки, и вот щеки - красные, ресницы - длинные, снежные. Пора в тепло. Нас ждут чай с пирожными и подарки.

…Ведь было тепло

- Мы очень ценим внимание организаторов проекта к приемным семьям. Это зачастую семьи многодетные, им бывает непросто выбраться вот так, всем вместе. А это дополнительная возможность выйти из дома, пообщаться с другими семьями, узнать новое об окружающем мире, о животных, как это было сегодня на экскурсии по зоопарку. К тому же просто здорово окунуться в сказку, станцевать с Дедом Морозом, Снегурочкой, попасть в теплую атмосферу уюта на чаепитии. Такие моменты всегда запоминаются надолго, — говорит начальник информационно-просветительского отдела КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» Лариса Иванова.

Отзывы родителей в социальных сетях, пусть краткие, но эмоциональные, подтверждают, что проект нужен и важен.

Надежда Демидова: «Огромное человеческое спасибо за интересный день!».

Елена Смирнова: «Выходные на «ура!», огромное спасибо за вашу заботу о нас».

Ульяна Полякова: «Все было чудесно! Спасибо за праздник для детей и возможность взрослым отдохнуть как детям».

- Традиция делиться теплом с теми, кому оно особенно нужно, зародилась семь лет назад, накануне Дня энергетика. Именно тогда родилась идея теплых, познавательных встреч с чаепитиями и подарками. Теперь акции «Поделись теплом» проходят раз в месяц. Но перед Новым годом и своим профессиональным праздником мы стараемся поставить яркую точку и провести небольшой марафон сюрпризов. Участники у нас самые разные: ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, для них традиционно в декабре - целая череда новогодних приключений. Каждое мероприятие мы стараемся сделать необычным, чтобы те эмоции, которые люди получат вместе с нами, согревали их до самой весны, — рассказала заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Кулинарные таланты

А вчера в пресс-центре «Комсомолки» открылась настоящая рождественская фабрика. Дети и родители из социальных центров Центрального района «Эдельвейс», «Радуга» расписывали пряничных человечков.

- Имбирное печенье - традиционное рождественское угощение. У каждой хозяйки - свой рецепт, и она держит его в секрете, - говорит Елена Куприянова, автор мастер-класса. - Дети сегодня все как один - талантливые кондитеры, молодцы!

И Елена не преувеличивает. И мальчики, и девочки словно учились кулинарии, так ловко управлялись с сахарной глазурью, посыпкой и корнетиками - кондитерскими пакетиками для нанесения узоров.

Полчаса, и 30 печений готовы - хоть сейчас на витрину.

Болтаем, играем, пьем чай со сладостями.

- Отличное мероприятие, спасибо, - благодарит мама участницы мастер-класса Маргариты Ольга Моргун. - В нашей семье 5 детей и 9 внуков. Мы любим общение, интересный досуг. И за подарки - спасибо, было неожиданно, но приятно.

То ли еще будет…

За семь лет у проекта «Поделись теплом» появилось много друзей. Выбирать аудиторию, которой особенно нужны новые впечатления, организаторам проекта помогает управление социальной защиты населения Красноярска.

Впереди - отличные планы: энергетики пригласили маленьких красноярцев в литературный музей на рожественскую елку. «Ньютон-парк» - давний друг и партнер Сибирской генерирующей компании, уже готовит новогоднее научное шоу и мастер-класс, где все научатся делать морозные открытки. А ближайшее воскресное утро начнется с лепки пельменей - по бабушкиным рецептам, однако эти пельмени… Не будем забегать вперед, все расскажем и покажем в следующем номере «толстушки» - 4 декабря.

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