Готовы погибнуть за облепиху: в Хакасии при попытке проникнуть в заповедник утонули три машины

В Хакасии при попытке проникнуть на территорию заповедника «Хакасский» в минувшие выходные утонули три автомобиля. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий:

- Попытка ночного прорыва в заповедник сборщиков облепихи закончилась трагически (для техники – прим.ред.). Государственная инспекция заповедника «Хакасский» в очередной раз пресекла попытку сбора облепихи на участке «Озеро Шира».

Чтобы не оставлять следов на дороге, нарушители придумали заезжать со стороны озера. Однако лед оказался недостаточно крепок и подвел сборщиков дикоросов. Люди успели выскочить из машин, а вот машины ушли в воду. Хорошо, что хоть не с головой – их удалось вытащить из ледяного капкана. Для этого пришлось всю ночь рубить лед. Два случая госинспекторы заповедника зафиксировали, о третьем узнали наутро – не успели поймать браконьеров с поличным, те сами вызволили машину и скрылись.

Люди успели выскочить из машины. Фото: Виктор Непомнящий

Любители собрать ничейную облепиху наведываются сюда каждый год. Штрафы их не останавливают. А госинспекторы вынуждены постоянно патрулировать территорию. И дело тут не в самой облепихе – ягода ведь к редким не относится. На территории заповедника априори запрещено находиться, что-то собирать и добывать.

Садоводы уверяют: облепиха вовсе не капризный кустарник и особых усилий при выращивании не требует. Да и культурные сорта приносят ягоды больше, лучше. И все-таки люди готовы ехать ночью тайком по озеру, потому что на облепиху, богатую витаминами, есть спрос. В поселке Шира, например, скупщиков долго искать не надо, ее принимают по 80 – 90 рублей за кило. Для кого-то, возможно, это способ заработать себе на жизнь, ведь работы здесь не хватает. Но закон есть закон и стоит ли так рисковать?