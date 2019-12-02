2019-12-02T05:09:38+03:00
Общество

Где в Красноярске покататься на коньках и лыжах: сколько стоит вход и прокат

Катки уже залиты и ждут посетителей, а вот для лыжных трасс нужен хороший снегопад
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Где в Красноярске покататься на коньках и лыжахГде в Красноярске покататься на коньках и лыжахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Катки уже открылись

Катание на коньках для многих красноярцев – одно из любимых зимних развлечений. Бывает, что в хорошую погоду, по вечерам и в выходные на ледовых площадках собирается уйма народу. На катки ходят с друзьями или семьями. Часто здесь назначают свидания. На самом деле каток – это очень романтично.

В администрации города рассказали, что с каждым годом количество ледовых площадок в городе становится все больше. В этом сезоне их более 200. Большинство из них, 90, организованы муниципальным учреждением «Центр спортивных клубов», 46 площадок при школах находятся в ведении управления образования города. Не отстают от них ТСЖ и УК – во дворах подготовлены 41 каток. Остальные в местах общего пользования заливают предприниматели или энтузиасты.

Самые крупные – общегородские катки. Например, каток на острове Татышеве открылся в минувшую пятницу, его площадь 12 тысяч квадратных метров. Есть освещение, чтобы кататься по вечерам, есть теплое помещение, где можно переодеться и выпить горячего чаю или перекусить. И, конечно же, прокат инвентаря. Популярные катки – на острове Отдыха, на стадионах «Рассвет», «Локомотив», «Ветлужанка», «Металлург». А вот катка на правобережной набережной в этом году не будет, в прошлом сезоне он был мало востребован.

Все – на лыжи

Лыжи считаются активным способом для оздоровления. Как там, в пословице, говорится: на лыжах бегом от инфаркта, инсульта и лишнего веса. И самое главное – пробежка на лыжах поднимает настроение. Вы когда-нибудь видели хмурого лыжника, возвращающегося с прогулки домой?

В Красноярске этой зимой будут работать около 20 лыжных баз. Самые популярные традиционно находятся в Октябрьском районе, на лыжных стадионах «Динамо» и «Ветлужанка». На трассах Березовой рощи у стадиона «Динамо» подготовлена первоначальная снеговая подушка под коньковый ход. Чтобы нарезать лыжню под «классику», организаторы ждут хорошего снегопада. Как только пройдет снег, начнется подготовка лыжных трасс в парке «Гремячая грива» и на острове Татышев.

Расписание работы катков-1

Расписание работы катков-1

Расписание работы катков-2

Расписание работы катков-2

Расписание работы лыжных баз

Расписание работы лыжных баз

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие газовые колонки 2019: рейтинг топ-7 по версии КП
Газовые водонагреватели – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на оплате горячей воды. К тому же многие модели могут работать от баллона, что позволяет не зависеть от централизованных коммуникаций
Новости 24
В Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложили
33 «решалы» на одну фуру: в Хакасии водитель поменял госномера на глазах у инспекторов ГИБДД
34 автомобиля сгорели за месяц в Красноярском крае
От удара полетели искры. Опубликовано шокирующее видео ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Аномальное тепло ждет Красноярск в начале зимы
Не доставайся же ты никому! В Солнечном обиженные рабочие отомстили заказчику за неуплату
45-градусные морозы накроют Красноярский край с понедельника
Ради компенсации за БАДы красноярская пенсионерка отдала 400 тысяч рублей
Пешеходный мост через Николаевский проспект в Красноярске установлен
«Орел и решка» в Хакасии откроет, где спрятаны тайники с 500 долларами
Инновации они такие. Розовый каток залили для детей в Красноярском крае
Ничего святого. Мужчина помог бабушке донести тяжелую сумку и вытащил всю пенсию