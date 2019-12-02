Где в Красноярске покататься на коньках и лыжах: сколько стоит вход и прокат

Катки уже открылись

Катание на коньках для многих красноярцев – одно из любимых зимних развлечений. Бывает, что в хорошую погоду, по вечерам и в выходные на ледовых площадках собирается уйма народу. На катки ходят с друзьями или семьями. Часто здесь назначают свидания. На самом деле каток – это очень романтично.

В администрации города рассказали, что с каждым годом количество ледовых площадок в городе становится все больше. В этом сезоне их более 200. Большинство из них, 90, организованы муниципальным учреждением «Центр спортивных клубов», 46 площадок при школах находятся в ведении управления образования города. Не отстают от них ТСЖ и УК – во дворах подготовлены 41 каток. Остальные в местах общего пользования заливают предприниматели или энтузиасты.

Самые крупные – общегородские катки. Например, каток на острове Татышеве открылся в минувшую пятницу, его площадь 12 тысяч квадратных метров. Есть освещение, чтобы кататься по вечерам, есть теплое помещение, где можно переодеться и выпить горячего чаю или перекусить. И, конечно же, прокат инвентаря. Популярные катки – на острове Отдыха, на стадионах «Рассвет», «Локомотив», «Ветлужанка», «Металлург». А вот катка на правобережной набережной в этом году не будет, в прошлом сезоне он был мало востребован.

Все – на лыжи

Лыжи считаются активным способом для оздоровления. Как там, в пословице, говорится: на лыжах бегом от инфаркта, инсульта и лишнего веса. И самое главное – пробежка на лыжах поднимает настроение. Вы когда-нибудь видели хмурого лыжника, возвращающегося с прогулки домой?

В Красноярске этой зимой будут работать около 20 лыжных баз. Самые популярные традиционно находятся в Октябрьском районе, на лыжных стадионах «Динамо» и «Ветлужанка». На трассах Березовой рощи у стадиона «Динамо» подготовлена первоначальная снеговая подушка под коньковый ход. Чтобы нарезать лыжню под «классику», организаторы ждут хорошего снегопада. Как только пройдет снег, начнется подготовка лыжных трасс в парке «Гремячая грива» и на острове Татышев.

Расписание работы катков-1

Расписание работы катков-2