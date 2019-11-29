Все – за полцены: в Красноярске началась «черная пятница», в торговых комплексах очереди

В Красноярск пришла «черная пятница». Стартовала она сегодня, 29 ноября и продлится до воскресенья включительно. Больше всего наплыва посетителей традиционно в торгово-развлекательных комплексах, таких, как «Планета», «Торговый квартал на Свободном», «Красноярье», «Квант», «Июнь», «Мави» и другие.

Все - за полценыФото: Мария ЛЕНЦ

Улицы города на подъездах к крупным торговым центрам встали в глухие пробки, автобусам не помогли даже выделенные линии. Парковки забиты под завязку и покупатели оставляют автомобили на обочинах дорог.

Подъезды к торговым центрам забиты автомобилямиФото: Мария ЛЕНЦ

Такое ощущение, что магазины Красноярска весь год ждали, чтобы в один прекрасный день избавиться от своих товаров. А покупатели копили деньги и готовились к штурму торговых центров и бутиков. В «черную пятницу» можно купить если не все, то почти все – бытовую технику, одежду и обувь, электронику и гаджеты, спортивные товары, косметику, мебель, зоотовары – и все со скидкой от 5 до 50 процентов. А если повезет – и вовсе все 70! Присоединились к акции даже театры, автосалоны и строительные компании, продающие новостройки.

Купить можно любой товар со скидкойФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, несколько советов:

- Перед походом в торговый центр обдумайте, что вам необходимо, иначе приобретенные в порыве вещи могут оказаться ненужными.

- Самые интересные скидки выставляют, как правило, в самом начале. Это делается для привлечения покупателей. Неудивительно, что в первые часы «черной пятницы» в магазинах настоящий аншлаг. Если вы готовы потолкаться – вперед.

Между прочим, можно принять участие в розыгрыше и что-нибудь выигратьФото: Мария ЛЕНЦ

- За пару недель до «черной пятницы» не мешает сходить в магазины и познакомиться с ценами. К сожалению, бывают продавцы, которые на время акции указывают завышенную цену, а потом якобы делают на нее скидки.

- По закону на товар, приобретенный со скидкой, распространяются те же самые гарантии, что и на товар, купленный по полной стоимости.

Модницы затариваются брендовыми вещамиФото: Мария ЛЕНЦ

Ну, и пару слов о традиции «Черных пятниц»: ее родина – США, там еще в 19-м веке устраивали большие предрождественские распродажи. А название акции, говорят, позже придумали журналисты, чтобы описать пробки и столпотворение, которые парализуют крупные города в эти дни.

Не отстают от девушек и мужчиныФото: Мария ЛЕНЦ

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