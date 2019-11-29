Стоп оружие: красноярский щенок бордер-колли улетел на службу в Симферополь

Рыжая шустрая непоседа с умными голубыми глазами по кличке Кузьмина, трех месяцев отроду, еще несколько дней назад резвилась в заснеженном Красноярске. А сейчас она принята в штат кинологической службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта Симферополя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кузьмина – представитель породы бордер-колли. Ее вывели в Великобритании более 100 лет назад. Очень ценится на службе за свои качества – легко обучается, активная и работоспособная. При этом имеет уравновешенный характер. В симферопольском аэропорту уже есть две бордер-колли, Кузьмина стала третьей.

У нее уже есть свой кинолог, щенок проходит акклиматизацию, а после нового года начнется обучение. Ее научат искать взрывчатые вещества, оружие и другие запрещенные вещества в багаже пассажиров аэропорта. И уже осенью 2020 года Кузьмина станет в строй. Кстати, она заменит овчарку-ветерана Зауру – та прослужила 8 лет и уходит на пенсию, ее забирает себе кинолог, который работал с ней.