Интернет до ЗАГСа доведет: красноярцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн

Времена, конечно, изменились, но жениться люди не перестали, и это не может не радовать. Красивые невесты в белоснежных нарядах с облаком фаты, женихи в парадных костюмах, счастливые родственники, традиционный выстрел шампанского на крыльце ЗАГСа и «горько»…

А что этому предшествует? В Красноярске, например, парам иногда приходится отстоять длинную очередь, чтобы подать заявление. Да мало ли какие проблемы могут быть у будущих супругов, из-за которых проблематично выбраться на несколько часов в ЗАГС. А можно подать заявление дистанционно. Оказывается, можно и дистанционно, через портал «Госуслуги».

- Мы эту услугу вывели в интернет еще в 2016 году, - подтвердил «Комсомольской правде»-Красноярск руководитель агентства записи актов гражданского состояния региона Александр Грешилов. – Для этого необходимо, чтобы у двух сторон были личные кабинеты и электронная подпись.

Происходит это так: в личном кабинете сначала одна сторона делает предложение своему будущему спутнику жизни и заверяет его своей электронной подписью. Затем наоборот. Когда жених с невестой пришли к единому согласию, то после могут уже подать совместное заявление на регистрацию. И никакой очереди. Согласитесь, очень удобно получается, например, если жених на вахте на севере края. Или невеста уехала в длительную командировку. Молодоженам останется только приехать в ЗАГС к назначенному времени и обменяться кольцами под вальс Мендельсона.

Обратите внимание, через интернет можно только подать заявление на регистрацию. Заключить брак уполномочен только работник ЗАГСа. По закону присутствие обоих брачующихся в момент заключения и фразу «Объявляю вас мужем и женой» никто не отменял. Пока что. Говорят, что к 2024 году это может произойти, если в закон внесут соответствующее изменение.

Процедура подачи заявления через «Госуслуги» не из простых. Но кому очень хочется – тому сложности нипочем. В 2018 году заявление на регистрацию онлайн подали 10 пар, в этом году – чуть больше.