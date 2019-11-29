Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запустил видеоблог о социальном предпринимательстве на YouTube-канале. Проект отвечает на запрос тех, кто хочет развивать свой социальный стартап, но не знает, с чего начать. Подписчики узнают, как определить свою нишу на рынке, найти инвесторов, сделать проект успешным и не перегореть эмоционально. Мастер-классы дают профессионалы в области социального предпринимательства, а видеоуроки основаны на международном опыте и лучших практиках.

Блог фонда «Навстречу переменам» – это настоящий видеоучебник по социальному предпринимательству. За поддержкой в фонд обращаются люди, которые в силу обстоятельств погружены в социальную проблему, но не обладают бизнес-компетенциями для развития идей. Еще одна категория социальных предпринимателей – это в прошлом успешные менеджеры корпораций, которые имеют сильные бизнес-навыки, хотят посвятить себя решению социальных проблем, но пока плохо в них разбираются. Практические видеосоветы «Навстречу переменам» отвечают на вопросы и тех, и других: они помогают повысить бизнес-экспертизу и проанализировать проблему, необходимость решения которой давно назрела в обществе.

Видеоблог «Навстречу переменам» советует начинающим предпринимателям проверить проблему на актуальность, оценить аудиторию проекта, протестировать инновационное решение на группе, выбрать бизнес-модель в соответствии со складом характера.