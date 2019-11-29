Красноярские дети предложили 100 идей для городского метро

Этой осенью проектировщик метро, Красноярский трест инженерно-строительных изысканий, объявил конкурс детских рисунков «Мое метро».

Из 100 работ было выбрано 29 лучших. Церемонию награждения, которая состоялась в городской библиотеке имени Горького, провел лично председатель совета директоров предприятия Олег Митволь.

Первой замечательные подарки и диплом получила самая юная участница конкурса Василина Мешкова. Автору работы «Перрон» - всего 9 месяцев (!). Рисовала она сама. Зачем кисти, если можно ножками… Посмотрите - правда, талантливо?!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, Василина мужественно выдержала всю церемонию на руках то у мамы, то у папы, подпевала и танцевала.

Рисунки детей - ответ на вопрос, какими они хотели видеть станции Красноярского метрополитена: яркими, просторными, современными.

- Музыкальными, - продолжила автор рисунка с одноименным названием Екатерина Минкова.

- Чтобы были «поезда-кошки», как я нарисовал, - уточнил Кокорин Егор.

- И чтобы все мои друзья вошли, - добавила Таисия Юшкова. – Все 8.

- Обязательно войдут! И все друзья, и еще 192 пассажиров, - пообещал Олег Львович и рассказал, когда ждет всех на открытие:

- Приглашаю наших художников стать первыми пассажирами красноярского метро 1 сентября 2023 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока дети разглядывали подарки, Олег Митволь поделился со взрослой аудиторией новостями:

- Эскизы, которые вы видите, это наше предложение – архитектурно-художественного решения станции «Площадь революции». Эта станция должна не разъединять людей, а соединять. Поэтому мы предложили на одной стене станции сделать портреты большевиков, а на другой -руководителей белого движения. Мы считаем, что не главное, кто из них был прав, а кто виноват. Главное, что это были наши соотечественники и погибли они в лихие годы. Письмо с предложением мы уже направили министру культуры России Владимиру Мединскому.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также проектировщики готовы презентовать краевым властям варианты логотипа будущего метрополитена. Но сначала свое мнение выскажут горожане. В официальной группе «7 канал» до 5 декабря проходит Интернет-голосование, можно выбрать логотип из нескольких вариантов.

Фотоподробности церемонии здесь.

Скачать фото Марии ЛЕНЦ <3 можно здесь.