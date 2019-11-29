Природа подарила Красноярскому краю уголь, а люди сделали его брендом!

Уголь - один из наиболее распространенных видов полезных ископаемых, во всем мире он используется с древнейших времен.

Природа наградила наш регион богатейшими запасами «черного золота». Из первой десятки крупнейших угольных бассейнов мира три находятся в Красноярском крае!

Лидер мирового рейтинга - Тунгусский бассейн на севере края с запасами более 2 трлн тонн. Для сравнения: второй по запасам Ленский бассейн, расположенный в Якутии и частично на территории нашего региона, примерно в полтора раза меньше. Третья позиция в мировом рейтинге у Канско-Ачинского бассейна, запасы которого превышают 600 млрд тонн угля. Ещё один красноярский угольный бассейн, вошедший в мировую десятку — Таймырский (217 млрд тонн).

В масштабах России позиции Красноярского края еще выше: около 70% общих геологических запасов угля страны. В нашем регионе извлекается каждая десятая тонна отечественного угля, а по добыче самым безопасным и эффективным открытым способом край считается лидером!

В августе этого года президент России Владимир Путин провёл встречу с главами угледобывающих регионов, участие в которой принял и губернатор Красноярского края Александр Усс. Обсуждалась текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия её развития. «Угольная промышленность уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», - подчеркнул глава государства. (полная стенограмма встречи на сайте kremlin.ru)

Бренд гарантирует

Традиции прошлого и современные технологии – та база, на которой работает Сибирская угольная энергетическая компания, крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире. В Красноярском крае это три угледобывающих предприятия, каждое – со своей особой историей, рекордами и достижениями, и три сервисных подразделения – транспорта и высококлассных ремонтных услуг.

Бородинский разрез имени М.И. Щадова и по масштабам, и по объемам добычи – флагман в стране. Его размеры – 7 на 2 километра, высота угольного пласта – до 100 метров.

Добыча здесь началась в 1949 году с 1 млн тонн в год, сегодня предприятие уверенно добывает 20 млн тонн и более!

Это первое и единственное предприятие открытой угледобычи в отечественной угольной отрасли, кому покорился рубеж добычи угля в 1 млрд тонн! Знаменательное событие произошло в феврале 2016 года.

В августе этого года Бородинскому разрезу исполнилось 70 лет.

Положение флагмана ко многому обязывает. На коллективе предприятия держится энергобезопасность огромного региона: тепловые станции, объекты жилищно-коммунального хозяйства Сибири и Дальнего Востока работают на бородинском угле. Он же согревает и частный сектор, а это сотни тысяч человек!

Надежность Бородинского разреза объясняется тем, что при пиковых нагрузках только он может в короткие сроки увеличить добычу до нужного объема.

Только здесь в России трудятся роторные экскаваторы ЭРП-2500, которые по своим габаритам достигают высоты 10-этажного дома, а их производительность – свыше 3 тысяч тонн горной массы в час.

Уголь будущего

Но не только тоннами сейчас измеряется эффективность производства. Современность предъявляет высокие стандарты к экологии, инновационным подходам к производству. И здесь в лидерах – Березовский разрез, расположенный в Шарыповском районе края. На предприятии угольщики в союзе с учеными ставят смелые эксперименты над бурым углем и достигают прорывных результатов.

Сегодня на разрезе освоено производство из бурого угля целой линейки уникальных продуктов – от металлургических брикетов, по качественным характеристикам не уступающим каменному колумбийскому углю, до бездымного топлива для теплоснабжения частных домовладений, ноу-хау красноярских горняков.

Эффективность бездымного топлива в феврале-марте этого года проверили во время социально-экологического проекта в Красноярске: жителям 9 тысяч домов с печным отоплением бесплатно раздали по 300 кг на домохозяйство. Мобильная лаборатория Минэкологии в это время сделала более тысячи замеров воздуха, которые показали: концентрация оксида углерода, диоксида и оксида азота, взвешенных веществ в воздухе сократилась в два раза, бенз(а)пирена - от 3,8 до 6 раз.

За бездымное топливо СУЭК удостоена двух российских премий - «ECO BEST AWARD 2019» в области экологии и ресурсосбережения в номинации «Инновация года» и «Развитие регионов. Лучшее для России» за лучшие практики в области устойчивого развития территорий в номинации «Продукт года», а также отмечено благодарностью Совета Федерации РФ и Ассоциацией «Надежный партнер» за внедрение природоохранных мероприятий.

Главное богатство

И все же главное богатство и СУЭК, и всей угольной отрасли края – это ее люди. Знак особого признания их заслуг – это целая россыпь наград: с начала года более 200 горняков были отмечены за многолетний добросовестный труд, за наставничество и, конечно, за неоценимый вклад в становление родного края – эти важные награды будут вручены во время юбилейных торжеств, посвященных 85-летию Красноярского края.

Настоящая кузница горняцких кадров, закаленных, крепких духом – Назаровский разрез. Фронтовик, опытнейший горняк и Почетный житель города Назарово Дмитрий Данилович Абрамов, который, кстати, в ноябре в добром здравии отметил свой 95-й юбилей, первый Герой Социалистического труда в Канско-Ачинском угольном бассейне Борис Александрович Аксенов, Виктор Александрович Гуськов (один из тех, кто удостоен награды к юбилею края) – эти люди слагали славу не только родного предприятия, но и всего Красноярья.

С заделом на будущее

Традиции трудолюбия, опыта и мастерства, заложенные в угольной отрасли Красноярского края, безусловно, достойны и уважения, и продолжения. Именно поэтому в СУЭК делают ставку на молодежь. Кому как не сегодняшним школьникам и студентам развивать наш край через 5, 10, 15 лет?

Профильные шахтерские классы, большой пласт профориентационных мероприятий, где подростки не только знакомятся с производством, но и напитываются тем самым духом любви и гордости за профессию, который присущ заслуженным ветеранам и, конечно, трудовые отряды СУЭК, один из лучших социальных проектов России, который зародился в Красноярском крае и тоже отмечает юбилей, хоть и более скромный – 15 лет (подробности в «Комсомольской правде» 27 ноября)… Детей, причастных к проектам угольной компании, в СУЭК ласково называют «самыми младшими членами горняцкой семьи». А где семья – там сила, поддержка, взаимовыручка и большие планы на будущее!

НАША СПРАВКА

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях компании работают более 64 000 человек.