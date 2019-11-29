Собираем мусор. А что дальше?

Первый шаг

Экологические проблемы, связанные с утилизацией мусора, возникли не так давно. И если еще каких-то пять-десять лет назад раскладывание мусора по отдельным контейнерам - бумага, стекло, пластик - было экзотикой для России, сейчас вряд ли кого-то этим удивишь. Даже первоклассник знает о том, что отходы, содержащие пластик, наносят непоправимый вред окружающей среде.

С 1 января 2019 в России реализуется «мусорная» реформа. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Реформа призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок. Кроме того, нужно постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку.

Фото: Анастасия ШАЙХОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

Павел Корчашкин, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края на Енисейском экологическом форуме:

- Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами - вопрос резонансный, за которым активно наблюдает общественность. Не все задачи на сегодняшний день нам удалось выполнить. Но в планах у нас - к 2023 году решить проблему переработки.

Проблема на перспективу

За практически год работы региональным операторам удалось наладить систему вывоза мусора, хотя работа по оптимизации этой деятельности еще не завершена. Создаются новые площадки для накопления ТКО, отвечающие всем требованиям законодательства, обновляются контейнеры и парк мусоровозов. Активно ведется работа по устранению несанкционированных свалок.

Конечно, часть решения проблемы зависит и от повышения общей культуры граждан. Возле дома можно поставить хоть шесть баков для сбора мусора различных категорий, но если человеку наплевать, и он кидает свой пакет в один бак, а то и мимо, никакие «мусорные реформы» ситуацию не изменят. С другой стороны, нужно видеть перспективу. В соответствии с целями национального проекта «Экология» доля отходов, вовлеченных в процесс сортировки, к 2024 году должна увеличиться с сегодняшних 8-9% до 60%. Возможно ли добиться этих показателей без инвестиций в новые объекты? Мало внедрить систему раздельного сбора мусора на первичном этапе сбора ТКО. Нужно понять, что станет с мусором дальше, и здесь очевидно, что если уж мы платим за услугу по обращению с ТКО, лучше платить за сортировку и обработку отходов, чем за их захоронение, и в результате планомерное «разрастание» существующих полигонов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день реально действующего мусоросортировочного комплекса на территории Красноярска нет. Полигон «Шинник» на правом берегу официально уже закрыт. Согласно территориальной схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами края, ресурс существующего полигона по захоронению ТКО «Автоспецбаза» (левобережная технологическая зона) будет исчерпан в ближайшие годы. Таким образом, если сортированный мусор будет копиться и не перерабатываться, все благие начинания будут сведены к нулю. Край, как и Россия в целом, остро нуждается в мусоросортировочных комплексах и предприятиях по переработке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Бекмурзаев, генеральный директор Дивногорского завода полимерных изделий:

- Проблема сортировки и переработки мусора, конечно, актуальна во всем мире. Но здесь мне хотелось бы отметить, что многие страны шли к решению этой проблемы не один десяток лет, у нас же вопрос о переработке возник совсем недавно, и ждать каких-то реальных результатов за короткий промежуток времени бессмысленно. На мой взгляд, в решении этого вопроса государство должно занять активную позицию и поддержать те предприятия, которые уже работают на рынке. Как бы много мы не говорили об экологическом просвещении граждан, пока люди не увидят реальных дел, убедить их сортировать мусор будет тяжело. Стоит чаще говорить о значимости приобретения изделий из вторичных материалов. Это социально ответственное дело.

А КАК У НИХ?

- Возле домов жителей Германии, как правило, находится три бака. Один -

для бумаги. Выбрасывать в такие контейнеры бумагу с инородными включениями запрещено. Например, нельзя выбрасывать картонную упаковку, вощеную бумагу или упаковку от сока. Категорически запрещается выбрасывать в подобные баки и другой мусор. Второй тип баков - биологический мусор. Третий - мусор для сортировки. Это бокс, куда складываются отходы, которые предстоит отнести к квартальным боксам и выбросить его уже там. За выброс мусора в неположенном месте или не вовремя выставленные габаритные отходы полагается большой штраф. Игнорирование разделения мусора и загрязнение природы в Германии считается уголовным преступлением.

- Швеция единственная страна в мире, которая закупает мусор у соседей. Согласно программе правительства, страна планирует полностью отказаться от нефти и газа, перейдя на энергию из отходов в виде биогаза и тепла сжигаемых отходов. По статистике, несортируемых отходов в год в стране порядка 7%. Пластиковых контейнеров нет, а станции приема мусора находятся либо непосредственно на улице, либо в торговых центрах. Тем не менее за неправильный выброс мусора предусмотрены огромные штрафы, что значительно мотивирует население.

- Корея считается достаточно продвинутой страной в плане утилизации ТКО, но, как и везде, система сбора и сортировки имеет свои особенности. Общественные мусорные баки разделены на шесть категорий (металл, картон, стекло, пластик, биологические отходы, несортируемый мусор). Некоторые биологические отходы могут относиться к обычному мусору. Дело в том, что в Корее из биомусора делают корма для животных. Поэтому кости просто выбрасывают в несортируемые отходы, после чего их сжигают. В частных домах используют разноцветные мешки, на каждом из которых пишут наименование мусора.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- Мы много говорим о том, как несовершенна мусорная система в России, и, в частности - в Красноярском крае. На мой взгляд, пришло время переходить от стратегии к тактике, - комментирует Феликс Блинов, генеральный директор ЗАО ИГ «РВМ «Капитал». - Тем более, утвержден национальный проект «Экология», в котором в этих вопросах поставлены достаточно глобальные цели. Сейчас картина такова, что, например, в левобережной зоне Красноярска фактически отсутствуют мощности сортировки отходов, лимиты полигонов исчерпываются, а переработка находится в зачаточном состоянии.

Мы разработали проект, согласно которому весь мусор, собранный на левом берегу Красноярска, будет отправлен на сортировку, 30% этого мусора будет переработано. И готовы вложить в этот проект 1,5 миллиарда рублей. Речь идет о комплексном подходе, который включает модернизацию действующего полигона, строительство мусоросортировочного комплекса и компостного полигона. Сейчас технологии мусоропереработки не развиваются, потому что нет нужной инфраструктуры и сырья. Поэтому рядом с мусоросортировочным комплексом мы планируем создать экотехнопарк, из которого на предприятия напрямую будет поступать сырье для дальнейшей переработки. Таким образом, мы сформируем условия, необходимые для того, чтобы частному бизнесу стало выгодно и интересно заниматься переработкой мусора.

Мы говорим, что сейчас на территории Красноярского края происходит мусорная реформа. Но по сути - это не реформа, а создание новой отрасли, первым шагом которой был запуск системы региональных операторов, а вторым шагом станет строительство на территории края комплекса перерабатывающих предприятий.

СКАЗАНО:

Сергей Кириллов, руководитель экологического проекта «Я сдаю в переработку»

- Стабильно мы работаем с четырьмя компаниями, куда сдаем пластик, макулатуру, стекло и металл. И если с приемом металлолома никогда проблем не возникало, то прием остальных видов отходов - это пока только перспективное направление. Некоторые предприятия, как мне известно, принимая вторсырье на переработку, его вывозят далеко за пределы края. Важность переработки мусора нельзя недооценивать. Это не только возможность избежать нанесения вреда природе, но и нахождение источника дополнительного сырья. Некоторые люди вообще не разбираются в том, что можно отправлять на переработку, а что нельзя и в такой ситуации наша группа в социальных сетях приходит на помощь. Нужна работа с населением и с юридическими лицами.