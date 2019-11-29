«Была бомбежка?»: в 20-й больнице Красноярска прокомментировали скандальное видео из «обшарпанного» роддома

Снимки 20-й больницы имени Берзона в Красноярске шокировали пользователей соцсетей по всей стране. Обшарпанные стены, с которых краска слезает пластами, ободранные батареи, «убитые» кровати – это, по словам пациентки, разместившей в интернете видео, детское отделение и роддом больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1000" height="1250" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746784" frameborder="0"></iframe> Красноярская 20 больница. Видео: instagram.com/krsk.news.

- Вот в таких ужасных условиях лежат мамы с маленькими детками в 20-й больнице, отделение педиатрии (ул. Инструментальная,12),- возмущается пациентка родильного отделения. - Пусть все знают. Может, дойдет до кого-нибудь, и сделают уже там ремонт.

Как по команде пост подхватили соцсети: «Как в фильме ужасов!»; «Кошмар. Была бомбежка?»; «В каком веке живем?». На медиков обрушился град критики. И это, пожалуй, самые вежливые комментарии. Поневоле задаешься вопросом: за состоянием корпусов в «двадцатке» (так ее называют в Красноярске) вообще перестали следить? Ответ «Комсомольская правда» - Красноярск получила в администрации больницы.

Фото: соцсети

- На видео - подвал под детским соматическим корпусом, он соединен подземными переходами с другими корпусами 20-й больницы (терапевтическим, хирургическим, кардиологическим), - рассказывает Ирина Скуднова, пресс-секретарь Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. - Другие подземные переходы в гораздо лучшем состоянии. А здесь ремонта действительно не было очень давно. Выглядит непрезентабельно, но вопреки утверждениям критиков, этот переход не представляет эпидемиологической опасности для пациентов. Здесь тепло, сухо, светло. Дважды в день здесь моют, раз в месяц проводят полную дезинфекцию и профилактическую дезинсекцию.

Фото: пресс-служба 20 больницы

Капремонт всего детского соматического корпуса вместе с этим подвалом ожидается в 2020 году. Ситуацию контролирует и минздав, и региональный Роспотребнадзор.

Фото: пресс-служба 20 больницы

Проект уже прошел государственную экспертизу (а это дело не одного дня. На капремонты 20-й больницы в 2020-2022 годах предусмотрено 153,3 млн. рублей (из них 47,7 млн.-— на ремонт детской соматики) Кроме этого капитальный ремонт будет проведен в лабораторном, кардиологическом и терапевтическом корпусах.

Фото: пресс-служба 20 больницы

Просто нужно набраться терпения, постепенно все отремонтируем. А пульмонологическое отделение, о котором тоже много вспоминали в эти дни, в 2019 году уже отремонтировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1000" height="1250" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746783" frameborder="0"></iframe> Красноярская 20 больница. Видео: instagram.com/krsk.news.

Что за палаты на фото? Ведь очевидно, что снимки сделаны не в подвале, а именно в детской палате. Фото из отделения для недоношенных детей и детей первого года жизни. Да, здесь все выглядит, прямо скажем, удручающе.

- Палата, в которой сделан снимок, к родильному отделению не имеет никакого отношения, - продолжает Ирина Скуднова. - В родильном доме внутри все в порядке – в сентябре был проведен очередной плановый ремонт. Обновлены палаты, процедурные, ординаторские, заменено напольное покрытие, окна меняли… Не рожают у нас женщины в плохих условиях. Размещение гардероба для пациентов в подвале - обычная практика для стационаров. Те, кто бывал в 20-й больнице, знают, что роддом не соединен с другими корпусами подземными переходами, поэтому подвал роддома не используется для активных перемещений пациентов. Как вы видите, внешне он выглядит гораздо лучше, чем переход под детской соматикой. Добавлю, что в подвале роддома в этом году обновили только инженерные сети, косметический ремонт намечен на 2020 год.

Правды ради, следует сказать, что 20-й больнице в этом году уже 61 год. Работает она круглосуточно, поэтому просто закрыть корпуса на ремонт возможности нет – где люди будут мобильно получать медицинскую помощь? Врачи делают все возможное и ремонтируют больницу поэтапно.