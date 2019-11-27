Школьники могут и хотят работать! Доказано трудовыми отрядами СУЭК

К юбилею принято подсчитывать достижения, а их у трудовых отрядов СУЭК немало. Или гордиться наградами, их тоже много, уже 14! Достаточно вспомнить, что проект признан лучшим в России по вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие территорий.

Трудовые отряды стали «визитной карточкой» СУЭК, кстати, она много лет оставалась единственной крупной промышленной компанией, которая разделяла в краевым агентством труда и занятости населения почетную миссию по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации подростков. А потом проект вышел и за пределы края.

Однако, вспоминая славное прошлое, самое время разобраться, почему трудовые отряды СУЭК одинаково важны для всех: для школьников, для СУЭК и для шахтерских городов и поселков.

Работать - весело, зарабатывать - важно!

То, что школьники хотят работать в трудовых отрядах, подтверждают два неоспоримых факта. Во-первых, уже много лет отбор идет по конкурсу – право работать под эгидой крупнейшей угледобывающей компании страны получают лучшие из лучших. Плюсы кандидатам добавляют достижения в учебе, спорте, творчестве, общественной работе, приоритет отдают и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Во-вторых, многие работают в отрядах не один год и своим примером показывают, что это действительно здорово!

Трудовая четверть – не просто работа. Это еще ярко, креативно и весело! Тренинги по командообразованию, спортивные соревнования, праздники, подготовка к городским мероприятиям, слет-открытие в Красноярске, новые друзья – и это далеко не все, чем наполнено свободное время трудотрядовцев. У них есть своя форма и даже свой гимн.

Не будем лукавить, любая работа должна быть вознаграждена, и тут тоже есть повод для гордости: на сегодняшний день из всех отрядов, работающих на территории края, заработная плата в трудовых отрядах СУЭК является самой высокой!

Плюс традиционное поощрение лучших бойцов: по 6-8 самых трудолюбивых и ответственных ребят от каждого отряда получают ценные подарки – мобильные телефоны, фотоаппараты, электронные книги. Лучшие из лучших награждаются туристическими поездками на озере Байкал, в Москву, Санкт-Петербурге, города «Золотого кольца» России, автобусными турами по Европе.

Трудовые отряды – начало рабочей биографии

Если школьники ценят трудовые отряды за интересную работу и досуг, за достойную зарплату, то какую пользу видит в этом движении компания СУЭК?

Помимо обеспечения занятости подростков и важности выполняемой ими работы, компания видит в бойцах трудовых отрядов и своих будущих работников. Тем более что туда идут самые активные и энергичные, которые наверняка в будущем станут востребованными в любой организации.

Во время трудового сезона для ребят организуют экскурсии на угледобывающие предприятия, показывают им мощную горнодобывающую технику, рассказывают о заслуженных шахтерах, причем, эти заслуженные люди зачастую их родственники, знакомые, соседи! Словом, делают все, чтобы помочь ребятам оценить труд горняков, определиться с выбором профессии и вернуться домой после окончания колледжа или вуза.

Еще более очевидна польза трудотрядов для шахтерских городов и поселков – это не только дополнительные рабочие руки, но и креативные умы, свежий взгляд и неисчерпаемая энергия.

Уже 15 лет бойцы трудовых отрядов СУЭК все три летних смены занимаются благоустройством и озеленением, работают в больницах, библиотеках, центрах социальной защиты, архивах и даже в прокуратуре!

Очень важно и то, что под опекой трудовых отрядов – самые важные для их земляков, памятные места. Например, в Бородино, шахтерской столице нашего края, это Аллея памяти, где увековечены имена героев войны и тружеников тыла. В Назарово - Аллея шахтерской славы.

И еще одно достижение: летние трудовые отряды стали круглогодичными, и подростки делают добрые дела безвозмездно. Ребята опекают пенсионеров, ведут просветительскую работу, занимаются пропагандой здорового образа жизни. И участвуют в важных для страны и для их городов событиях. Например, празднуют добрыми делами 15-летие трудовых отрядов СУЭК, готовятся к 75-летию Великой Победы. И, конечно, к новому сезону-2020!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Движение зародилось в Красноярском крае. Ежегодно в трудовых отрядах СУЭК в нашем регионе работают более 600 старшеклассников.

- Спустя 15 лет трудовые отряды охватывают 8 российских регионов от Мурманска до Владивостока. Молодежное движение СУЭК объединяет свыше 17 тысяч старшеклассников.