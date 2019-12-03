2019-12-03T07:54:30+03:00
Общество

«Плакал на остановке и кинулся под машину»: потерявшегося песика спасли в Красноярске

Он совсем домашний, ищет прежних хозяев [фото]
Ася ЖУКОВА
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Потерявшегося песика спасли в Красноярске. Фото: "Дорога домой - Красноярск".Потерявшегося песика спасли в Красноярске. Фото: "Дорога домой - Красноярск".
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Дрожащий от холода, растерянный, он плакал, как человек… В первый раз этого песика заметили на остановке в микрорайоне «Покровский» Красноярска, на улице Зои Космодемьянской.

- Было видно: бедолага потерялся, совсем не знал, куда идти, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск зоозащитники из группы «Дорога домой». – Говорят, до этого бродил у дороги, будто кого-то ждал. Потом лежал на остановке. А в конце концов, бросился под одну из машин. Благо водитель успел вовремя затормозить.

Малыш уцелел – спасли буквально из-под колес. Надо было видеть, как он накинулся на еду! Потом очевидцы связались с волонтерами, песику нашли передержку. Сейчас он в тепле, безопасности.

У малыша был свой дом, хозяева. Фото: "Дорога домой - Красноярск".

У малыша был свой дом, хозяева. Фото: "Дорога домой - Красноярск".

- Но очень скучает по прежним хозяевам, - говорят волонтеры. – Сразу понятно: собака домашняя, всегда жила в квартире. Потому что подшерстка нет совсем, только жиденькие остевые волосы. На улице бы не выжил. Был в узком бежевом ошейнике – без карабина. То есть выводили без поводка, возможно, был на самовыгуле.

Беднягу свозили к ветеринару, врач пояснил: псу около 10 лет, скорее всего, это метис таксы с терьером. У него глаукома, почти слепой – выписали лекарство. Но ориентируется в пространстве хорошо. Некастрированный, ест хорошо, не сухой корм, а «натуралку».

- Ничего не пачкает, туалет на отлично, к выгулу приучен, - делится хозяйка передержки. – Вероятно, во время одной из прогулок заблудился, не смог вернуться обратно, потому что видит очень плохо. Возможно, жил у пожилых людей, у которых нет интернета.

КОНКРЕТНО

Пожалуйста, посмотрите на фото найденыша! Может быть, вы видели его в своем дворе или встречали с хозяевами? Обратите внимание на объявление о потере собак, они могут быть расклеены на столбах, остановках, дверях подъездов. Этот пес имел дом, хозяев. Скорее всего, его ищут. Помогите малышу вернуться домой.

- Есть еще такой момент: возможно, бабушка или дедушка (хозяева песика) умерли, а родственникам он стал не нужен, - предполагают волонтеры. - Тогда ему понадобится новая семья и дом. Это самое преданное сердце, вы не пожалеете!

Если вы знаете хозяев пса или готовы взять его себе, пишите сюда (Елена).

ИСТОЧНИК KP.RU

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