Лес на плодово-ягодной станции Красноярска снесут ради стройки

Городские и пригородные леса Красноярска продолжают активно «осваивать». Накануне, 2 декабря, стало известно: получено разрешение на вырубку рощи на улице Елены Стасовой, в районе плодово-ягодной станции.

Напомним, в начале ноября тяжелая техника зашла на ту же улицу, чтобы снести сосновый бор. Тогда погибли десятки больших деревьев. Вместо них пообещали построить детский сад на 270 мест. А рядом сделать компенсационные посадки.

- Что это такое, компенсационные посадки, мы уже видели, - откликнулись соцсети. – Как правило, это чахлые прутики или деревья, за которыми ухаживают так себе. Даже если приживутся, когда они смогут заменить большемеры, что убрали в Ветлужанке? Чем дышать будем?!

А вот как выглядит теперь сосновый бор в Ветлужанке.Фото: Мария ЛЕНЦ

Большой вопрос. Однако вернемся к той роще, что у «плодовки». Раньше здесь находился пионерский лагерь «Салют», отдыхали дети. Но он оказался заброшен, зарос. Теперь на этом месте (площадью в 11,8 гектаров) вырастет жилой комплекс – несколько домов в 5-8 этажей, а еще детсад на 65 мест.

Понятно, что многие жители района против стройки. Правда, их заверили: рекреационный потенциал территории сохраним по максимуму. А там, где это не удастся, будет создана «непрерывная система зеленых насаждений», пишут Дела.ру.

Так что ликвидация деревьев и кустарников еще на одном участке улицы Стасовой – дело решенное. Изменения в проекте планировки утверждены и подписаны 2 декабря.

- Ну а что? – продолжают обсуждать горожане. – Всем хочется жить в лесу, а кому-то даже удастся, только ненадолго. Скоро заасфальтируют каждую тропку. Вспоминается высказывание: «Когда будет срублено последнее дерево, мы поймем, что деньги нельзя есть».

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Раньше жители улицы Елены Стасовой, что на окраине Ветлужанки, приходили в сосновый бор гулять с питомцами. Высокие деревья, широкая тропинка между ними и чистый воздух. И вот накануне увидели такую картину: вырубленные и поваленные с корнем сосны. И тут же свежевкопанные столбы, по которым рабочие собираются ставить ограждение. Полтора года назад, когда обсуждался проект застройки территории, красноярцам пообещали, что погибнет максимум дюжина деревьев. А теперь оказывается, что их намного больше – десятки (подробности).