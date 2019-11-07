2019-11-07T12:26:27+03:00
Общество

В Красноярске сосновый бор пустили под топор ради детского садика

В мэрии пообещали, что после строительства сделают компенсационные посадки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сосновый бор пустили под топорВ Красноярске сосновый бор пустили под топорФото: Мария ЛЕНЦ
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Раньше жители улицы Елены Стасовой, что на окраине Ветлужанки, приходили в сосновый бор гулять с питомцами. Высокие деревья, широкая тропинка между ними и чистый воздух. И вот накануне увидели такую картину: вырубленные и поваленные с корнем сосны. И тут же свежевкопанные столбы, по которым рабочие собираются ставить ограждение. Полтора года назад, когда обсуждался проект застройки территории, красноярцам пообещали, что погибнет максимум дюжина деревьев. А теперь оказывается, что их намного больше – десятки.

Вместо бора с протоптанными дорожками - взрытые буреломы Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместо бора с протоптанными дорожками - взрытые буреломыФото: Мария ЛЕНЦ

В администрации города пояснили, что площадку очищают под строительство детского сада на 270 мест – для тех, кто живет или будет жить в новых высотках, что возводятся рядом. Свободных земельных участков, принадлежащих муниципалитету, не хватает, вот и решено построить садик на месте соснового бора. По окончании строительства здесь обещают высадить ели, клены, березы и вязы.

Деревья вырваны с корнем Фото: Мария ЛЕНЦ

Деревья вырваны с корнемФото: Мария ЛЕНЦ

- В соответствии с поручением главы города зеленые насаждения, утраченные по техническим причинам, будут восстанавливаться. Каждое срубленное крупномерное дерево необходимо восполнить новым крупномером. Компенсационные посадки должны проводиться в том же микрорайоне, где дерево было убрано, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в департаменте градостроительства.

А вот так сосновый бор выглядел несколько дней назад Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот так сосновый бор выглядел несколько дней назадФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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