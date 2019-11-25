Клиника года - 2019: голосование и итоги!

Несколько месяцев на сайте «Комсомолки» выбирали самых лучших докторов и медицинские учреждения, которым можно доверить свое здоровье. В конкурсе принимали участие государственные и частные клиники. Главными судьями стали сами пациенты. Именно поэтому «Клиника года-2019» такой важный, нужный и очень полезный проект. Ведь доверие определяется тем, готовы ли люди приходить в клинику во второй, третий раз, рекомендовать ее своим близким, голосовать. Ведь не все красноярские клиники заявились на участие в конкурсе с самого начала, кто-то присоединился почти в финале, но в итоге одержал победу. Вот что значит поддержка и благодарность пациентов.

Публикуем список победителей.

Государственные клиники

«Прорыв года» - Ирина Ермакова, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» - 483 голоса.

«Верность профессии» - Наталья Лукашенко, заведующая больничной аптекой КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона» - 3165 голосов.

«Доктор в объективе» - Андрей Зима, врач-рентгенолог КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона» - 317 голосов.

«Старт в профессии» - Маргарита Беляева, врач - неонатолог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» - 1051 голос.

«Любимый доктор» - Ольга Тоначева, заведующая отделением онкоурологической хирургии и Андрей Мазаев, врач-онколог (Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского) - 95 голосов.

«Добрая поликлиника» - КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» (Центра общественного здоровья) в номинации - 472 голоса.

«Достижения в медицине» - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» - 47 голосов.

Частные клиники

«Многопрофильный медицинский центр» - Сеть семейных поликлиник «Сантем» - 1226 голосов.

«Детская клиника» - ООО «Клиника ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ» - 415 голосов.

«Стоматология для взрослых» - Стоматология «Реновацио» - голоса.

«Детская стоматология» - Центр стоматологии «Астрея» - 17 голосов.

«Офтальмологическая клиника» - Клиника лазерной микрохирургии глаза – 1410 голосов.

«Травмпункт» - Медицинский Центр «Пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» и ООО «Клиника в Северном» - по 25 голосов.

«Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний» - Центр современной кардиологии – 15 голосов.

«Клиника для лечения ЛОР-заболеваний» - Медицинский центр Лорри – 585 голосов.

«Клиника для лечения неврологических заболеваний» - Медицинский центр «ЛабиринтМед» - 8 голосов.

«Клиника для лечения эндокринологических заболеваний» - Медицинский Центр «Пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» - 28 голосов.

«Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых» - Панакея – 248 голосов.

«Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» - ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» - 727 голосов.

«Клиника для лечения позвоночника и суставов» - Медицинский центр «Рефлекс» - 74 голоса.

«Клиника для сохранения красоты и молодости» - ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» - 621 голос.

«Диагностическая лаборатория» - Многопрофильный медицинский центр «Реновацио» - 467 голосов.

«Клиника для исследования здоровья» - ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» - 589 голосов.

«Клиника для избавления от зависимостей» - ООО «Наркология» - 17 голосов.

«Клиника для лечения кожных заболеваний» - Клеопатра – 24 голоса.

«Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний» - ПапирусМед Эксперт – 57 голосов.

«Клиника в области урологии и проктологии» - РЖД «Медицина» - 13 голосов.

«Клиника в области гастроэнтерологии» - Панакея – 16 голосов.

«Аптека» - Сеть аптек «Гармония здоровья» - 13 голосов.

«Флебология» - Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - 367 голосов.

«Санатории» - Санаторий-профилакторий «Юбилейный – 158 голосов.

«Инновационная клиника» - Сибирский центр лазерной хирургии (Альфа) clinic – 946 голосов.

«Медицинские страховые компании» - Красноярский филиал ООО ВТБ МС – 184 голоса.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает большую благодарность всем участникам конкурса. Спасибо за высокий профессионализм, кропотливый труд и целеустремленность.

Победителей приглашаем на церемонию награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019» (время и место сообщим дополнительно). Вам будет предоставлено право использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники, в информационной рекламной продукции и прочее.