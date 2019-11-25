Прохожий на лету поймал ребенка, прыгнувшего из окна горящей квартиры

Это воспоминание на всю жизнь, - признается 41-летний Андрей Ржевский из Ачинска (Красноярский край). Силуэт женщины с малышом на руках в горящей квартире, клубы дыма, ее отчаянный взгляд и ужас ребенка, который изо всех сил вцепился в мать… Такое не забыть. В субботу, 23 ноября, Андрей поймал на лету мальчика, - мать выкинула его из окна горящей квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745872" frameborder="0"></iframe> Спасение ребенка в Ачинске.Видео: предоставлено телеканалом ОСА

… Клубы дыма Андрей Ржевский заметил, еще подъезжая к дому. В то утро отвозил в больницу пожилую маму, как раз возвращался, когда увидел в двухэтажке на Карла Маркса, 4 пожар.

- Полыхало сильно: из окон дым валил густой-густой. Я сам живу через несколько домов, близко совсем. Машину у дома бросил и побежал туда, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей. – Подбегаю, а там – женщина в окне. Внизу уже остановилась машина с семейной парой, они тоже помогали. Парень лет 6, я все боялся, что он не прыгнет вниз – задохнется.

Андрей Ржевский подхватил ребенка на лету Фото: стопкадр с видео

Дым, по словам Андрея, был такой, что и ребенок, и мать уже черные от него были – пара вдохов и поминай, как звали.

- Кидай ребенка мне! Я поймаю! – крикнул Андрей женщине. – Муж где?

- Документы собирает, - кашляя и задыхаясь, ответила женщина.

- Какие документы! Зови его к окну, он там умрет сейчас! И ребенка давай! Тут метра 4 всего.

Пожарные эвакуировали родителей малыша и двух жильцов соседней квартиры Фото: стопкадр с видео

Женщина ринулась в квартиру. Как оказалось, - за простыней. Ребенок стоял на подоконнике в одних трусиках. Обмотала его простыней, уже тоже почерневшей от дыма. И замерла. Ребенок боялся.

- Прыгай, поймаем!

Секунду посомневавшись, мальчишка решился. А мать немножко подтолкнула. Глаза закрыл и сиганул вниз.

- Я его подмышками схватил, а мужчина, который вместе с женой рядом был, - они тоже остановились, за грудь обхватил, - продолжает Ржевский. – И в простыне его прямо отнесли в машину, греться. Потом и пожарные уже приехали, лестницу подняли ко второму этажу, родителей эвакуировали и еще двоих стариков, мужчину и женщину, из соседней квартиры. Все живы, слава Богу. Но квартира там основательно выгорела. А я дождался пожарных, посмотрел, что людей вытащили из огня и домой пошел, к своим.

Выводили людей по пожарной лестнице Фото: стопкадр с видео

Свои – это жена и три дочери - старшей уже 24 года, живет отдельно, младшие (19 и 18 лет) – еще с родителями. Семья у Андрея простая, сам он работает слесарем-ремонтником на местном глиноземном комбинате. Говорит, и в мыслях не было на камеру снимать происходящее, как теперь делают многие.

- Не мог я по-другому поступить, у самого три дочки. Дети есть дети, они – самое дорогое, - рассуждает Андрей. – Другие – да, снимали там видео и фото вроде делали, мне не до того было. Да и зачем? У меня это и без видео в памяти останется на всю жизнь.

P.S.

Спасенный малыш не пострадал. Семья временно живет у знакомых; в администрации Ачинска решается вопрос об оказании помощи с жильем и деньгами, - ведь в квартире у семьи, увы, сгорели все документы и вещи.

*За помощь в подготовке материала благодарим телеканал ОСА