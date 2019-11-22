Пик Тангра. Российские альпинисты покорили вершину в Пакистане, куда не ступала нога человека

Альпинисты из Красноярска покорили вершину, на которую не ступала нога человека. Команда из трех профессиональных спортсменов побывала этим летом в долине Кхан, в Пакистане и совершила восхождение на пик Тангра, высота которого 5 820 метров. По признанию самих альпинистов, восхождение относится к самой высокой в этом спорте категории сложности - 6б. К слову, результат Дениса Прокофьева, Марины Поповой и Николая Матюшина (все трое входят в сборную Красноярского края по альпинизму) уже признан лучшим заочном чемпионате России в высотно-техническом классе. Как же им это удалось?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745397" frameborder="0"></iframe> Восхождение на Тангру.Видео: Денис Прокофьев

- В Пакистан мы собирались давно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Денис Прокофьев, один из членов команды. - Идея была в том, чтобы побывать там, куда не ступала нога человека. А в Пакистане много таких вершин, где люди еще не были. Место мы выбирали долго, и это было непросто. Несмотря на то, что мы в эпоху интернета живем, описаний гор здесь очень мало. Подробное мы встретили только у болгар - они были здесь в 2013 году и дали названия вершинам. До этого они просто нумеровались. Что касается Тангры (Tagra Tower), то расположена она в живописной долине Кхан, и до нас здесь были всего две разведывательные экспедиции - корейская и канадско-английская. Это самая красивая вершина в ущелье - остроконечный пик, доминирующий над долиной.

Российская команда перед восхождением Фото: Денис Прокофьев

Думаете, долго ли умеючи совершить восхождение? Долго. Этому предшествует большая подготовка: организм должен пройти акклиматизацию - она занимает примерно 10 дней; подходы к горе нужно детально исследовать, ведь любая ошибка на маршруте может стоить жизни. У подножья Тангры, например, много ледников, но чем выше, тем с водой все труднее.

Маршрут альпинистов Фото: Денис Прокофьев

- Проблема была в погоде, она была нестабильной, - продолжает Денис Прокофьев. - Мы долго принимали решение о старте: делать восхождение или нет - ждали погодное окно. И с ним повезло. овезло. 31 августа стартанули. В первый день прошли около 500 метров. Столкнулись с проблемой - воды нет, ледников нет. У нас было с собой только 6 литров воды - это очень мало, поэтому мы рвались к снежнику.

Палатка для ночевки на высоте на платформе Фото: Денис Прокофьев

Небольшой снежник позволил пополнить запасы воды. Ночевали альпинисты в подвесной палатке - в воздухе, можно сказать. Второй день восхождения был еще более сложным - стена стала еще круче. Практически все время приходилось карабкаться по вертикали. Палатку поднимали за собой.

Восхождение Фото: Денис Прокофьев

- В мой день рождения, 2 августа, достигли вершины - 5 820 метров. Это по GPS. На картах указана высота метров на 200 меньше, так что у нас еще и географическое открытие. На вершине мы оказались очень поздно, уже начало смеркаться, поэтому провели там всего 10 минут. Начали спуск к платформе с палаткой, шли медленно, угадывая форму рельефа, потому что уже почти стемнело, - продолжает Прокофьев. - У нас, конечно, фонарики были, но особо сильно ими не воспользуешься. По дороге вниз нашли снег - растопили в палатке на газу потом, чтобы приготовить себе еды.

Пик Тангра. Вершина Фото: Денис Прокофьев

Обошлось без серьезных травм, хотя камни сверху все-таки летери, но немного. Да и погода не подвела - грозовой фронт задерживала соседняя вершина. Весь маршрут занял у альпинистов четыре дня: 3 - вверх, один - вниз. Когда спустились, так устали, что снаряжение оставили у подножья, а сами рванули в лагерь - отсыпаться. Забрали только, когда выспались.