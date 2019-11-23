Накануне Дня матери статистики подсчитали, сколько в Красноярском крае женщин

Накануне Дня матери (он был учрежден в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября) специалисты Красноярскстата рассказали, сколько в Красноярском крае женщин. По состоянию на 1 января 2019 года в регионе их было 1531,5 тысяч, это 53,3 % от общей численности населения. Большая часть представительниц прекрасного пола живут в городах – 1204,7 тысяч, сельчанок – 326,8 тысяч.

Средний возраст составляет 40,8 года, для сравнения у мужчин – 35,9 года. Да и продолжительность жизни женщин значительно выше, чем мужчин: 76,4 против 64,9 лет.

Что касается семейного положения, то в 2018 году зарегистрировали свой брак 19 069 пар. В 2019-м году, похоже, желающих поставить штамп в паспорте меньше: за 9 месяцев – всего 14 573 брака. Хотя до конца года еще есть время. Кстати, половина женщин считают, что выходить замуж нужно в возрасте от 20 до 29 лет, что, собственно, они и делают.

И, наконец, о самом лучшем в жизни женщины: в прошлом году в крае родилось 33 527 детей. В январе – сентябре этого года пока 23 044 малыша (на 8,6 процента меньше, чем за 9 месяцев 2018-го). 37,4 % детей – это первенцы. У 40,1 % малышей уже есть по одному старшему брату или сестренке. И 22,5 % детей родились уже в многодетных семьях, то есть стали третьими, четвертыми и так далее. Средний возраст мамочек при рождении детей – 28,5 года.

Добавим, что в прошлом году 6 девочек стали мамами, не достигнув 14-летнего возраста. И 298 женщин родили малышей в возрасте от 15 до 17 лет.