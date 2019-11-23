2019-11-23T07:13:48+03:00
Звезды

Красноярский ансамбль танца Сибири имени Годенко выступил с концертами в США

Артистов тепло принимали во всех городах [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский ансамбль танца Сибири имени Годенко выступил с концертами в США. Фото: официальная группа ансамбля во ВКонтактеКрасноярский ансамбль танца Сибири имени Годенко выступил с концертами в США. Фото: официальная группа ансамбля во ВКонтакте
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Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко завершает гастрольный тур по городам США. В расписании – 11 городов. Начали с выступления в Нью-Йорке 19 и 20 ноября, затем были Северная Каролина, Канзас, Вайоминг, Флорида, Вашингтон. И в каждом городе, на каждой сцене сибиряков встречали бурными овациями.

Красноярский ансамбль танца Сибири имени Годенко выступил в США.

В рамках тура артисты делились опытом с детьми в танцевальных школах, посещали множество мероприятий, связанных с популяризацией творчества. И еще, как все туристы, посещали достопримечательности. Хотя на последнее оставалось не так много времени.

Выступили красноярцы и в балетном зале посольства России в США, порадовали своим мастерством работников посольства и гостей дипломатической миссии. Показали лучшие постановки народного артиста СССР Михаила Годенко, отражающие культуру, быт и красоту природы Енисейской Сибири.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил губернатора Красноярского края Александра Усса за поддержку гастролей ансамбля.

В танце красноярских артистов особая энергетика. Фото: официальная группа ансамбля во ВКонтакте

В танце красноярских артистов особая энергетика. Фото: официальная группа ансамбля во ВКонтакте

- Гастрольные туры ансамблей такого уровня не только востребованы в США, но и важны в нынешней обстановке, требующей активизации межкультурного диалога, - сказал Анатолий Антонов. – Великолепная танцевальная программа коллектива играет заметную просветительскую роль, развивая в наших соотечественниках патриотизм и уважение к наследию и традициям своей Родины. Добавим, что в Россию артисты вернутся в скором времени и уже 28 ноября дадут большой сольный концерт в Москве, на Большой сцене МХАТа. Выступление будет посвящено 85-летию Красноярского края и 100-летию основателя ансамбля Михаила Годенко.

Видео: официальная группа ансамбля во ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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