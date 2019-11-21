Назвали Петей и приняли в часть на довольствие: в Хакасии спасатели вызволили из беды голубя

У голубя-бедолаги случилась проблема: запутался в веревке на верхушке деревьев. Ни туда – ни сюда. Машет крыльями, пытается улететь, но веревка крепко опутала лапки, не дает освободиться. Повис голубь вниз головой метрах в десяти от земли. Так и погиб, наверное, если бы его не заметила женщина из окна своей квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745226" frameborder="0"></iframe> В Хакасии спасатели вызволили из беды голубя.

Позвонила в МЧС и рассказала, кому нужна помощь. Спасатели лишних вопросов задавать не стали, уточники только адрес. И через несколько минут во двор заехала пожарная машина.

- Ребята не смогли отказать. Оформили вызов, как оказание помощи населению, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии.

Один из спасателей по выдвижной лестнице подобрался к птице и освободил ее из ловушки, спрятал за пазуху и спустился на землю. Спасенного голубя пожарные назвали Петей и взяли к себе в часть, на довольствие. Сейчас он приходит в себя в сушилке для боевой одежды, там тепло, сухо и комфортно. Остается добавить, что случилось это в городе Саяногорске накануне днем, 20 ноября.

Случай с голубем Петей в Хакасии закончился быстро и тихо. Чего не скажешь о еноте, которого в начале октября в Красноярске всю ночь спасали 50 человек. Откуда взялся шустрый четвероногий хулиган, так и осталось загадкой, но переполох устроил знатный.

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Примерно в 18 часов вечера жильцы дома заметили на дереве енота. Енот – не кошка, за ним просто так по лестнице не залезешь и на «кыс-кыс» не подманишь. Жильцы, во-первых, не знали, откуда этот енот взялся. Во-вторых, позвонили спасателям, а те поначалу отказались приехать. Оставить животное на дереве? А вдруг он болен бешенством, вдруг утром нападет на детей? (подробнее)