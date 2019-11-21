Красноярскому краю 85 лет: праздничная программа в Красноярске

7 декабря Красноярскому краю исполнится 85 лет. По этому случаю ожидается множество праздничных событий, некоторые начинаются уже сейчас.

История по-красноярски 6+

Участникам краевого краеведческого диктанта будет предложено пройти тест из 17 вопросов на знание культуры и истории Красноярского края. В честь 85-летия Красноярского края, участник, набравший 85 баллов будет награждён дипломом победителя.

Диктант будет проходить не только в Молодёжной библиотеке, но и в библиотеках на территории всего Красноярского края. Таким образом принять участие смогут жители всего региона.

Результаты диктанта будут размещены 5 декабря на сайте Красноярской краевой молодёжной библиотеки и в группе библиотеки «ВКонтакте».

Молодежная библиотека

Ул. Им. газеты «Пионерская Правда», 3А

26 ноября, 12.00

Участие бесплатное.

А в это время

День Мамы 0+

В дневной программе:

- Творческие мастер-классы для всей семьи

- Гадания на картах Таро

- Бесплатный make up от известной марки косметики

- Увлекательный квест для мам и детей по территории эко-парка

- Тематическая лотерея с подарками от партнеров

Эко-парк «Адмирал»

Залив Шумиха

23 ноября, 15.00

Билеты 400 рублей.

Квест «В поисках пропавшей броши» 10+

Квест основан на реальных событиях, произошедших с семьей Юдиных. В усадьбе совершена кража и семья решает самостоятельно провести расследование. Участники ищут записки и разгадывают загадки, собирая из них описание истории, и делают выводы о том, кто из подозреваемых может быть преступником.

Продолжительность 30-40 минут, телефон для справок (391)22-11-444

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

23 ноября, 16.00

Билеты 100 рублей.

Музей спелеологии 0+

23 ноября в Красноярске отметят 60 лет красноярской спелеологии. По этому случаю открывается музей, который будет работать по групповым заявкам.

В программе – экскурсия по музею, фильм о пещерах и спелеологах, мастер-класс по завязыванию «пещерных» узлов, чай из трав. Продолжительность 1 час.

Телефон для справок и записи (391)292-55-30.

Музей спелеологии

Ул. Кольцевая, 26

Билеты 100 рублей.

Искусство для сердца 6+

Выставка работ Шри Чинмоя (Бангладеш), он называет свое искусство «Джарна-Кала», «Фонтан-Искусство». Работы Джарна-Кала выполнялись с большой скоростью. Очень большая картина могла быть закончена менее чем за 1-2 часа, в то время как меньшие работы могли быть выполнены в течение нескольких минут и даже секунд.

Шри Чинмой создал более 200 тысяч акриловых картин и свыше 16 миллионов графических рисунков из серии «Птицы-Души».

Рисунки, выполненные авторучкой, пером или фломастерами, имеют разные размеры: от двух-, трёхмиллиметровых миниатюр до птиц размерами больше метра.

В рамках выставки пройдут:

22 ноября, 18.00, мастер-класс «Спонтанная живопись»

22 ноября, 19.00, вечер духовной музыки, пение «а капелла»

24 ноября, 15.00, мастер-класс «В стиле счастья»

26 ноября, 16.00, мастер-класс «Спонтанная живопись»

03 декабря, 15.00, мастер-класс «Рисуем радость»

04 декабря, 19.00, вечер духовной музыки, пение «а капелла»

05 декабря, 18.00, мастер-класс «Спонтанная живопись».

Культурное пространство «Каменка»

Ул. Академика Павлова, 21

до 9 декабря

Вход свободный.

Литературная гостиная «Маяк» 12+

Вас ждут уютная атмосфера, теплые разговоры за чашкой чая, книжный аукцион, гостевой альбом, чтение стихотворений.

Тема встречи: последствия произошедших революционных событий в нашей стране. Это будет своеобразная «вводная лекция», цель которой — ввести гостей в курс событий, определить главные направления развития предстоящих мероприятий. После «содержательной» части будет проведен книжный аукцион — учите революционные стихотворения поэтов (любых) наизусть, полные правила всего действа участники узнают на встрече.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

24 ноября, 16.00

Вход свободный.

«В куклы играют все» 0+

На выставке посетители увидят около 100 редких игрушек и кукол из Европы и США, созданные в XIX – первой половине XX веков. Все они из коллекции Натальи Сафоновой и ее «Музея игрушки и рукоделия».

Выставка понравится детям множеством разнообразных игрушек, а взрослым – винтажным интерьером, в котором можно сделать яркие фотографии.

Пароход-музей «Св. Николай»

пл. Мира, 1а

До сентября 2020 года

Билеты 70-100 рублей.

Домашние игры команд мастеров

Хоккей

Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2019/2020.

ХК «Сокол» (Красноярский край) – ХК «Рубин» (Тюмень) ЛД «Кристалл арена»

ул. Партизана Железняка, 42

22 ноября, 19.00

ХК «Сокол» (Красноярский край) – ХК «Рубин» (Тюмень)

«Кристалл арена»

ул. Партизана Железняка, 42

23 ноября, 17.00

Баскетбол

Премьер Лига среди женских баскетбольных команд. Сезон 2019/2020.

ЖБК «Енисей» (Красноярский край) – ЖБК «Динамо» (Москва)

«Арена. Север»

ул. 9 Мая, 74

21 ноября, 17.00

Хоккей с мячом

Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Сезон 2019/2020.

ХК «Енисей» (Красноярский край) – ХК «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

Стадион «Енисей»

ул. Юности, 18

23 ноября, 17:00

Кинофестиваль «Путешествие по России»

В этом году программа фестиваля «Путешествие по России» связана с темой Русской Арктики.

25 ноября, 19,00 арт-чердак Дома кино (пр. Мира, 88)

Презентация документального фильма «Тайна Тунгусского чуда» (реж. Дмитрий Бызов, 2019). Участники этого путешествия полностью повторили водный маршрут первого исследователя Тунгусского феномена Леонида Кулика.

Вход свободный.

27 ноября, 19.30, большой зал Дома кино (Мира, 88) Премьерный показ фильма «Северный ветер бывает теплым» (реж. Алексей Головков, 2019). Фильм повествует о жизни оленевода Александра - отшельника и философа, который много лет живет один в самом сердце арктической тайги в Якутии.

Билеты 50 рублей.

28 ноября, 19.00, Арт-чердак Дома кино (Мира, 88)

29 ноября, 17.00, Yushin Brothers (ул. Карла Маркса, 102А, 4 Этаж)

Специальный гость фестиваля Стефания Дзини, филолог-русист, кинодокументалист и путешественник, расскажет о своих этнографических путешествиях по Северу России.

Вход свободный.

29 ноября, 19.30, большой зал Дома кино (Мира, 88)

Премьерный показ трагикомедии «Надо мною солнце не садится» (реж. Л.Борисова, 2019). В Якутии уже более двадцати лет снимают собственные фильмы со своими звездами, традициями, языком, культурой и аудиторией.

Билеты 50 рублей.

30 ноября, с 12.00 до 16.00, туристический центр «Перевал» заповедника «Столбы»

Показ документального фильма «Тайна Тунгусского чуда» (реж. Д. Бызов, 2019) и фильма «Северный ветер бывает теплым» (реж. Алексей Головков, 2019).

Вход свободный.

Абакан

Массовое катание на коньках 0+

Кататься можно каждые выходные. Прокат коньков пока не работает, вход со своими коньками. Дополнительная информация по телефону +7 983 191-31-47.

Стоимость указана за один час катания.

Спортивный центр ЦСКА

ул. Пирятинская, 38А

по субботам и воскресеньям, 18.30-20.00

Билеты 70-150 рублей.

Кызыл

Свадьба кочевников 12+

Прелесть свадебных обрядов и обычаев, песен и танцев, благопожеланий через традиции двух семей, объединяющихся в новой семье. Это рассказ о тувинской свадьбе, такой, какой она была много лет назад

Спектакль идет на тувинском языке с синхронным переводом на русский язык

«Это должен посмотреть каждый тувинец, который дорожит своей родиной», - один из зрительских отзывов о спектакле.

Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола

г. Кызыл, ул.Ленина, 35

24 ноября, 17.00

Билеты 350 рублей.

Новогодние мастер-классы в Музее Ряузова

Выбирать подарки очень увлекательно, но делать их своими руками еще интереснее. Участники мастер-классов смогут сделать ёлочные игрушки, сувениры, украшения и подарки.

Расписание мастер-классов:

1 декабря в 15.00 — мастер-класс по созданию мыла-мочалки в технике валяния. Стоимость: 260 (210) рублей. 6+

7 декабря в 15.00 — мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Снегирь». Стоимость: 210 (160) рублей. 6+

8 декабря в 15.00 — экскурсия по выставке с мастер-классом по оригами «Рождественская звезда». Стоимость: 150 (110) рублей. 7+

14 декабря в 15.00 — мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Шапочка». Стоимость: 210 (160) рублей. 6+

15 декабря в 15.00 — мастер-класс по созданию бус в технике валяния. Стоимость: 210 (160) рублей. 6+

21 декабря в 15.00 — мастер-класс «Новогодний букет» из фруктов. Стоимость: 500 рублей (по предоплате). 8+

22 декабря в 15.00 — мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Снегирь». Стоимость: 210 (160) рублей. 6+

Обязательна предварительная запись по телефону: 211-26-20.

Музей художника Бориса Ряузова

Ул. Ленина, 127 / Ряузовский переулок