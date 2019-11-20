В Красноярск привезут уникальную чудотворную Плотбищенскую икону 19 века: где можно посмотреть

В Красноярске через месяц, с 19 по 24 декабря пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество». Специально для этого из Енисейска в краевой центр привезут уникальную чудотворную Плотбищенскую икону 19 века. Ей отведена роль центральной святыни выставки, ее поместят в отдельном зале, вместе с другими особо чтимыми святынями Красноярской митрополии.

Интересна история иконы. В 19 веке в селах Плотбище и Жарково от страшной эпидемии умирали дети. И только икона смогла ее остановить – сельчане прошли с ней крестным ходом. В память об этом чуде на самой иконе была сделана надпись.

Во времена советской власти, когда шло гонение на церковь, икону разрубили топором, часть ее до сих пор не найдена, возможно, утрачена. На оставшемся изображении видны следы топора – на лицах младенца Иисуса и Богоматери.

Второе чудо произошло спустя сто лет. В 60-е годы в Плотбище вновь начали умирать дети. Говорят, за два года не выжил ни один из родившихся младенцев. Молиться стали даже атеисты. И одному из сельчан приснилось, что нужно найти потерянную икону.

Обнаружили ее в старом заброшенном доме, на чердаке, среди хлама и пыли. Помыли, почистили, склеили куски и обошли крестным ходом деревню, после чего младенцы перестали умирать.

В пресс-службе Красноярской ярмарки рассказали, что выставка «Сибирь православная. Рождество» пройдет в Красноярске в первый раз. Она должна положить новую традицию в преддверии главных зимних православных праздников – Рождества Христова и Крещения Господня. Посетители выставки смогут выбрать подарки, приобрести монастырскую продукцию, а также поклониться святыням из разных городов и стран.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (улица Авиаторов, 19). Вход бесплатный.