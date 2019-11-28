Покупку новогодней елки за 18 миллионов оправдали в Кемерове, а в Красноярске ставят за 51 миллион

На острове Татышев в Красноярске продолжается монтаж самой высокой в России елки. 55 метров, размером с 20-этажный дом! В прошлом году на ее установку потратили 51 миллион рублей. Между тем вся страна продолжает обсуждать скандал в Кемерове, где за главную городскую елку заплатили 18 миллионов.

- 25 метров и 18 миллионов, – взорвались соцсети. И тут же подсчитали. – Это по 720 тысяч метр, получается! Она что у вас, золотая?

И напрасно мэр Илья Середюк оправдывался. Мол, прежнее новогоднее дерево (20,5 метров в высоту) украшало город уже 11 лет подряд. За это время сильно обветшало, и на ремонт уходили значительные суммы. От 300 до 500 тысяч, кстати. Да и новая елка прослужит лет 15. И 17,9 миллионов – средняя стоимость такого искусственного дерева. Однако пользователи не унимались, и не только они. Дорогая елка попала даже на Первый канал, по поводу ее установки прошелся Иван Ургант.

А это та самая кемеровская елка.Фото: Яна ПОПОВА

Тогда как, если прикинуть: метр красноярской елочки обошелся бюджету еще дороже. В 927 тысяч рублей! Новая – ее поставили накануне Универсиады (в декабре 2018) - усыпанная 60 тысячами светодиодов, она простояла до самой весны.

Причем мнения на ее счет были полярные. От «продать, разделить и отдать неимущим» до «можем себе позволить». Правда, существовала и третья точка зрения: «Этот гигантский зеленый конус в ромбиках и есть елка?». Впрочем, о вкусах не спорят. А вот о стоимости, пожалуй…

Цена вопроса - 51 миллион.Фото: Мария ЛЕНЦ

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