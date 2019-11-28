2019-11-28T11:20:14+03:00
Происшествия

«Кошку не оставлю!»: полицейские в последний момент спасли из горящего дома женщину и ее питомицу

Хозяйка была в панике, отказывалась покидать помещение [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Как бросить в полыхающем доме кого-то, тем более любимую кошку?Как бросить в полыхающем доме кого-то, тем более любимую кошку?Фото: Мария ЛЕНЦ
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- Где дочка, где моя девочка? На улице? А кошка где? Без кошки не пойду, она погибнет! – хозяйка частного дома под Красноярском уже задыхалась. Кругом все горело - легкие наполнял едкий дым.

Но выскочить наружу 45-летняя женщина не могла. Ее дочь, девочку-подростка, уже спасли, она была на улице. А хозяйка металась в панике: как уйти, как бросить в полыхающем доме кого-то, тем более любимую кошку!

... Первыми из экстренных служб на место пожара прибыли полицейские, наряд дорожно-патрульной службы – лейтенант Евгений Дубр и старший лейтенант Алексей Сапожников из МО МВД России «Березовский». Они патрулировали поселок и оказались неподалеку.

Инспекторы ДПС вывели из горящего дома женщину и ее питомца.

Заметив пожар, тут же сообщили в дежурную часть. А сами, чтобы не терять ни секунды, кинулись на место. Из дома как раз выбежал мужчина с ребенком.

- Там еще женщина осталась, помогите! - крикнул он. И полицейские бросились в дом. Хотя крыша уже полыхала, как факел, вот-вот могла обрушиться.

В огне и дыму сумели отыскать перепуганную кошку, убедили хозяйку выйти наружу. И как только оказались на улице – все втроем (плюс перепачканная в саже кошка) – перекрытия рухнули.

Под Красноярском полицейские вывели из горящего дома женщину и ее питомицу. Фото: МО МВД России «Березовский».

Под Красноярском полицейские вывели из горящего дома женщину и ее питомицу. Фото: МО МВД России «Березовский».

Успели в последний момент. А потом еще откатили припаркованный у дома чей-то автомобиль, чтобы не сгорел. Настоящие мужики. Спасибо за жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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