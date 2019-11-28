2019-11-28T04:26:30+03:00
Общество

На 10 жизней хватит такой любви: в Ачинске при ремонте квартиры нашли роман в письмах

Теперь соцсети ищут родственников влюбленных [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Ачинске при ремонте квартиры нашли роман в письмах. Фото: Гугл, телеканал ОСА.В Ачинске при ремонте квартиры нашли роман в письмах. Фото: Гугл, телеканал ОСА.
Изменить размер текста:

«Моя голубка», «мой нежный друг» - выведено чернилами на пожелтевших листках бумаги. А дальше – целый роман в письмах: признания, упреки, примирение. И дата – 1934-й год.

Прошел без малого век – 85 лет – а чувства как живые. Любовную переписку случайно обнаружила Светлана Синкевич из Ачинска Красноярского края. Прямо у себя дома на улице Слободчикова, 22 – под старой обналичкой.

- Демонтировали старую дверь в квартире, - вспоминает женщина. – Сняли обналичку, а там пакет. Сначала даже не поняли, что это. Глянули – письма! Начали читать, так интересно, прямо «Евгений Онегин». У всех были во-о-т такие глаза! Я даже не знаю, умеет ли сейчас кто-то так писать. Просто сказка, а не любовь! Кстати, нашли лет 5 назад. Недавно на работе разговорились про старые деньги, монеты. Вот я и принесла эти письма. Коллега попросила: а давайте найдем родственников! Так письма попали в соцсети.

Как видно, ими дорожили - пачка аккуратно завернута в кальку, листки сложены. Автор (его имя точно не разобрать, скорее всего, Михаил) клянется подруге в своей преданности. Заверяет в нежных чувствах: «Постоянно думаю о тебе», «крепко целую на сон грядущий». Имя девушки и ее адрес неизвестны.

- Да, мы даже не знаем ее имени, - продолжает Светлана. – Может ли быть, что это кто-то из моих родных? Вряд ли. Раньше в квартире – номер 1 - жила моя бабушка. А я здесь лет 10, может. Но! Бабушка стала жить здесь гораздо позже, она 1918 года рождения, тогда ей было 17 лет. Жила с родителями. А судя по письмам, Михаил обращался ко взрослой женщине.

ВОТ ВЫДЕРЖКИ ИЗ САМИХ ПИСЕМ:

- Дорогая моя крошка! Меня очень удивили слова в твоем письме: «Значит, ты меня хоть немножко любишь». Кроме того, меня интересует вопрос, почему ты 17.10 поздно пришла на вечерние занятия, у тебя что-то случилось с мужем? Крошка моя, когда ты уделишь мне немного времени, чтобы побыть с тобою наедине? … Мне очень больно, когда ты уходишь домой к зверю, который бьет тебя… Вчера, когда я пришел домой, мне долго не открывали дверь. А, когда открыла (жена – прим.ред.), говорила, что бросил я ее. Предъявила мне требования, «уеду и ребенка тебе не отдам». Не знаю, что делать. 18.10.34.

Автор клянется любимой в своей преданности. Фото: телеканал ОСА.

Автор клянется любимой в своей преданности. Фото: телеканал ОСА.

- Мой милый друг! Помнишь дни, когда мы были с тобой вместе? Как же было хорошо! Пробирались к горе, голым тогда еще кустам. Помнишь, как нес тебя через ручей – как драгоценный бриллиант, который боялся уронить. Крошка, неужели ты и сейчас мне не веришь?

Некоторые строчки трудно разобрать. Фото: телеканал ОСА.

Некоторые строчки трудно разобрать. Фото: телеканал ОСА.

Автор нигде не называет возлюбленную по имени - бережет. Фото: телеканал ОСА.

Автор нигде не называет возлюбленную по имени - бережет. Фото: телеканал ОСА.

Сейчас родственников влюбленных ищут соцсети. Фото: телеканал ОСА.

Сейчас родственников влюбленных ищут соцсети. Фото: телеканал ОСА.

Михаилу и его подруге время досталось непростое - 30-е... Фото: телеканал ОСА.

Михаилу и его подруге время досталось непростое - 30-е... Фото: телеканал ОСА.

- А. (записка). Неужели я стал для тебя чужим? Скажи, в чем дело? Очень заметно изменилось твое отношение ко мне. Я больше не могу, чтобы из меня вынимали душу, ведь она – душа и так висит на тонкой ниточке. Боишься мужа, значит, ты его любишь и не хочешь с ним расстаться. Прошу тебя, не мучай меня.

На пожелтевших страницах - целый вихрь чувств. Фото: телеканал ОСА.

На пожелтевших страницах - целый вихрь чувств. Фото: телеканал ОСА.

В этом году переписке - 85 лет. Фото: телеканал ОСА.

В этом году переписке - 85 лет. Фото: телеканал ОСА.

- Моя крошка! Я очень много думал, что так жить, как мы с тобой, больше невозможно. Все терпение, которое есть у меня, лопнуло. Та остановка, в которой мы находимся, не может служить для нормальной жизни. Я получил от тебя взаимность и мы стали близкими друг к другу. Что может стать сейчас на нашем пути? Никто и никогда. Я три ночи думал об этом и пришел к заключению, что мы должны с тобой сойтись. 8 марта 1935 года.

Вот эти письма. Фото: телеканал ОСА.

Вот эти письма. Фото: телеканал ОСА.

Светлана Синкевич, Ачинск:

Если верить ЖКХ, нашему дому в 1931-м году было 100 лет. А письма датированы 34-35-м годом… Куда они потом попадут? Можно и в музей отдать, можно родственникам. Пусть знают, как любили их бабушку или прабабабушку. Он ее просто обожал. На 10 жизней для 10 женщин хватит такой любви! Это тебе не переписка в интернете: «Эй ты, коза!».

Алексей Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал»

Это типичная бытовая история: чей-то муж любит чужую жену. Только из 30-х годов. Со своей он уже разошелся, по крайней мере, домой его не пускают. А от возлюбленной требует, чтобы она ушла от мужа. По стилю письма похоже, что это рядовые обыватели. Он ее называет крошкой и так далее. Скажем так, средний человек того времени.

Имена он не называет, шифруется, вдруг переписка попадет не в те руки… Судя по письмам, своего не добился, непонятно, отвечает она ему взаимностью или нет. Потому что он ей претензии выказывает. Могу предположить, письма спрятала женщина – чтобы не нашел муж. А потом происходили разные события. Может, что-то случилось, скажем, женщина умерла, а письма спрятанными так и остались.

Марина Качан, директор Ачинского краеведческого музея:

Пока к нам никто не обращался с просьбой узнать что-то об этих письмах. Обычно мы в таких случаях поднимаем архив по зданию (если он есть), смотрим, кому оно принадлежало. Если таких данных нет, делаем запрос в городской архив.

Вообще на этой улице находится тюрьма, СИЗО. И там в этом районе, в основном, жили те, кто обслуживал учреждение. В основном, работники НКВД, охранявшие заключенных, и их семьи. Не исключено, что из одной такой семьи была женщина, которой адресованы эти письма. Но пока все это – наши догадки. А мы верим только документам.

За помощь в подготовке публикации благодарим телекомпанию «Оса» (Ачинск).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Гастрономия" во время поста - не цель, а средство". Как правильно поститься - советы священника
Накануне Рождественского поста (28 ноября) настоятель храма священномученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виглянский рассказал, как нужно питаться и о чем заботиться в течение Рождественского поста
«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу
Автобус для ребят районная администрация не может выделить из-за беспечности скандального бизнесмена. Проблему взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин [ВИДЕО]
Новости 24
Режим черного неба в Красноярске продлили еще на сутки
Рабочего в Красноярске насмерть задавило упавшей кабиной грузовика
Серьезное потепление придет в Красноярск и задержится на неделю
«Тойота» всмятку разбилась о грузовик в Красноярском крае: двое погибли
Красноярцам напомнили, во сколько обойдется незаконно вырубленная к Новому году елка
Снижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты
В Красноярске подросток пытался сбежать, прихватив лоток с золотыми украшениями
На пост нового директора красноярского ФК «Енисей» прочат двух кандидатов
Красноярские умельцы по спецзаказу выковали часовню для жителей Назарово
Привет из 90-х: в Ачинске трое в масках бомбят перевозчиков
Красноярские чиновники считают, что с каждым днем заторы на Шахтеров становятся все меньше
В Красноярском крае пожаловались на обморожение 140 человек
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Нападение бродячих собак в Красноярске: в Академгородке свора до полусмерти испугала женщину с ребенком
На юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов
«Россети Сибирь» обеспечивает качественное электроснабжение южных районов края
В Красноярске покажут лучшие образцы российского дизайна 1917-2017 годов
Девушка из Канска перечислила мошеннику сбережения своей матери
В Красноярске задержали авиапассажира за то, что захотел лететь с комфортом
Самый тяжелый в мире сумоист-сибиряк ищет себе невесту по-сердцу
В Красноярске начинают комплектовать группы в новые детские сады
Как зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линия
В декабре красноярцы получат сразу две платежки за отопление и воду
В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
Красноярский театр кукол переедет на новую сцену
В столице Хакасии задержали фотографа-мошенника
Дохвасталась: в Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку
Красноярские депутаты потребовали вернуть на Шахтеров прежнюю схему движения