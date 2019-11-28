На 10 жизней хватит такой любви: в Ачинске при ремонте квартиры нашли роман в письмах

«Моя голубка», «мой нежный друг» - выведено чернилами на пожелтевших листках бумаги. А дальше – целый роман в письмах: признания, упреки, примирение. И дата – 1934-й год.

Прошел без малого век – 85 лет – а чувства как живые. Любовную переписку случайно обнаружила Светлана Синкевич из Ачинска Красноярского края. Прямо у себя дома на улице Слободчикова, 22 – под старой обналичкой.

- Демонтировали старую дверь в квартире, - вспоминает женщина. – Сняли обналичку, а там пакет. Сначала даже не поняли, что это. Глянули – письма! Начали читать, так интересно, прямо «Евгений Онегин». У всех были во-о-т такие глаза! Я даже не знаю, умеет ли сейчас кто-то так писать. Просто сказка, а не любовь! Кстати, нашли лет 5 назад. Недавно на работе разговорились про старые деньги, монеты. Вот я и принесла эти письма. Коллега попросила: а давайте найдем родственников! Так письма попали в соцсети.

Как видно, ими дорожили - пачка аккуратно завернута в кальку, листки сложены. Автор (его имя точно не разобрать, скорее всего, Михаил) клянется подруге в своей преданности. Заверяет в нежных чувствах: «Постоянно думаю о тебе», «крепко целую на сон грядущий». Имя девушки и ее адрес неизвестны.

- Да, мы даже не знаем ее имени, - продолжает Светлана. – Может ли быть, что это кто-то из моих родных? Вряд ли. Раньше в квартире – номер 1 - жила моя бабушка. А я здесь лет 10, может. Но! Бабушка стала жить здесь гораздо позже, она 1918 года рождения, тогда ей было 17 лет. Жила с родителями. А судя по письмам, Михаил обращался ко взрослой женщине.

ВОТ ВЫДЕРЖКИ ИЗ САМИХ ПИСЕМ:

- Дорогая моя крошка! Меня очень удивили слова в твоем письме: «Значит, ты меня хоть немножко любишь». Кроме того, меня интересует вопрос, почему ты 17.10 поздно пришла на вечерние занятия, у тебя что-то случилось с мужем? Крошка моя, когда ты уделишь мне немного времени, чтобы побыть с тобою наедине? … Мне очень больно, когда ты уходишь домой к зверю, который бьет тебя… Вчера, когда я пришел домой, мне долго не открывали дверь. А, когда открыла (жена – прим.ред.), говорила, что бросил я ее. Предъявила мне требования, «уеду и ребенка тебе не отдам». Не знаю, что делать. 18.10.34.

Автор клянется любимой в своей преданности. Фото: телеканал ОСА.

- Мой милый друг! Помнишь дни, когда мы были с тобой вместе? Как же было хорошо! Пробирались к горе, голым тогда еще кустам. Помнишь, как нес тебя через ручей – как драгоценный бриллиант, который боялся уронить. Крошка, неужели ты и сейчас мне не веришь?

Некоторые строчки трудно разобрать. Фото: телеканал ОСА.

Автор нигде не называет возлюбленную по имени - бережет. Фото: телеканал ОСА.

Сейчас родственников влюбленных ищут соцсети. Фото: телеканал ОСА.

Михаилу и его подруге время досталось непростое - 30-е... Фото: телеканал ОСА.

- А. (записка). Неужели я стал для тебя чужим? Скажи, в чем дело? Очень заметно изменилось твое отношение ко мне. Я больше не могу, чтобы из меня вынимали душу, ведь она – душа и так висит на тонкой ниточке. Боишься мужа, значит, ты его любишь и не хочешь с ним расстаться. Прошу тебя, не мучай меня.

На пожелтевших страницах - целый вихрь чувств. Фото: телеканал ОСА.

В этом году переписке - 85 лет. Фото: телеканал ОСА.

- Моя крошка! Я очень много думал, что так жить, как мы с тобой, больше невозможно. Все терпение, которое есть у меня, лопнуло. Та остановка, в которой мы находимся, не может служить для нормальной жизни. Я получил от тебя взаимность и мы стали близкими друг к другу. Что может стать сейчас на нашем пути? Никто и никогда. Я три ночи думал об этом и пришел к заключению, что мы должны с тобой сойтись. 8 марта 1935 года.

Вот эти письма. Фото: телеканал ОСА.

Светлана Синкевич, Ачинск:

Если верить ЖКХ, нашему дому в 1931-м году было 100 лет. А письма датированы 34-35-м годом… Куда они потом попадут? Можно и в музей отдать, можно родственникам. Пусть знают, как любили их бабушку или прабабабушку. Он ее просто обожал. На 10 жизней для 10 женщин хватит такой любви! Это тебе не переписка в интернете: «Эй ты, коза!».

Алексей Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал»

Это типичная бытовая история: чей-то муж любит чужую жену. Только из 30-х годов. Со своей он уже разошелся, по крайней мере, домой его не пускают. А от возлюбленной требует, чтобы она ушла от мужа. По стилю письма похоже, что это рядовые обыватели. Он ее называет крошкой и так далее. Скажем так, средний человек того времени.

Имена он не называет, шифруется, вдруг переписка попадет не в те руки… Судя по письмам, своего не добился, непонятно, отвечает она ему взаимностью или нет. Потому что он ей претензии выказывает. Могу предположить, письма спрятала женщина – чтобы не нашел муж. А потом происходили разные события. Может, что-то случилось, скажем, женщина умерла, а письма спрятанными так и остались.

Марина Качан, директор Ачинского краеведческого музея:

Пока к нам никто не обращался с просьбой узнать что-то об этих письмах. Обычно мы в таких случаях поднимаем архив по зданию (если он есть), смотрим, кому оно принадлежало. Если таких данных нет, делаем запрос в городской архив.

Вообще на этой улице находится тюрьма, СИЗО. И там в этом районе, в основном, жили те, кто обслуживал учреждение. В основном, работники НКВД, охранявшие заключенных, и их семьи. Не исключено, что из одной такой семьи была женщина, которой адресованы эти письма. Но пока все это – наши догадки. А мы верим только документам.

За помощь в подготовке публикации благодарим телекомпанию «Оса» (Ачинск).