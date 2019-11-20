Красноярские детские доктора принимают поздравления с профессиональным праздником

20 ноября отмечают два очень важных праздника – Международный день педиатра и Международный день защиты прав ребенка.

Профессия детского врача - это ОГО-ГО какая ответственность! К кому мы несемся сломя голову, когда видим, что с ребенком что-то не так? Да-да, именно к педиатру.

Профессия детского врача - это большая ответственность! Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

- Детские врачи - особенные, - рассказали в пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. - Далеко не каждый сможет быть хорошим доктором для маленьких пациентов. Мало досконально знать анатомию, физиологию, стать грамотным клиницистом, нужно еще быть добрым человеком.

Детские болезни порой непредсказуемы, поэтому каждая минута промедления может стоить очень дорого. Вот почему труд детских врачей так важен. Поэтому, не забудьте в этот день поздравить педиатра, который наблюдает за здоровьем ваших детей, с профессиональным праздником и поблагодарить за его самоотверженную работу.

Важно найти общий язык с пациентом Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

С профессиональным праздником педиатров поздравили в министерстве здравоохранения Красноярского края:

- Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства - так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей. Поздравляем коллег, с праздником!

Родители малышей благодарны врачам за их нелегкий трудФото: Мария ЛЕНЦ

А благодарные пациенты оставляют отзывы про своих врачей на сайте регионального минздрава или на сайтах медицинских учреждений. Публикуем некоторые из них:

«Хотелось бы поблагодарить весь персонал красноярского кардиоцентра, а именно детского отделения. Всю жизнь буду благодарна этим божественным врачам за мою дочу. У дочи было три тяжелых порока сердца, за одну операцию все пороки убрали, доча начала расти и развиваться как все дети. Каждый раз вспоминаю, и слезы на глазах, низкий вам поклон и крепкого здоровья вам».

«От всей души хотела бы поблагодарить врача детской поликлиники №3 г. Красноярска Никонову Людмилу Михайловну за чуткое отношение и профессионализм. Уже не первый год обращаемся с детьми за помощью и всегда находим поддержку».

И уметь договариваться даже с такими крохами Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

«Выражаю Благодарность педиатру КБУЗ Красноярской Городской Детской Больнице №8 Дворянской Светлане Сергеевне за многолетний и добросовестный труд. За Вашу работу, огромное терпение, за доброе и внимательное отношение. Вы лечите Сердцем и Душой! Это Человек преданный своему делу - Делу помощи маленьким пациентам. Доктор обладает исключительными в наше время человеческими качествами: скромностью и добропорядочностью. Самая лучшая похвала - это признание и любовь Ваших пациентов. Так мы и есть, одни из этих пациентов!».

«Хочу выразить благодарность сотрудникам Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 врачу-педиатру Акентьевой Татьяне Даниловне и медсестре Урлауб Наталье Сергеевне за профессионализм, доброту и внимательность. Огромное спасибо вам за внимание, отзывчивость, терпение! Именно вы храните здоровье тех, кто важен для нас больше всего - наших деток! Вы - достойный пример для всех работников медицинских учреждений. Крепкого Вам здоровья, профессиональных успехов и достойного материального вознаграждения».

Малыш доволен своим докторомФото: Мария ЛЕНЦ

«Хочу сказать спасибо педиатру городской детской поликлиники №4 (Коломенская, 23) Наталье Аркадьевне Викуловой. Добрый, терпеливый, понимающий доктор. Настоящий профессионал! Всегда вежлива и дает ценные советы. С таким врачом я уверена, что здоровье моего ребенка в надежных руках».

И еще, еще, еще… Невозможно опубликовать все письма от благодарных пациентов. Их тысячи! И в каждом своя история. Свой доктор. Свой герой в белом халате.

«Комсомольская правда» - Красноярск присоединяется к поздравлениям!