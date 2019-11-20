2019-11-20T15:09:48+03:00
Здоровье

В Красноярском крае начнут работать 16 новых мобильных флюорографов

В передвижной установке обследование на цифровом аппарате занимает не более 15 секунд и почти сразу готов результат
Ольга КОСТИНА
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По результатам исследования врач оценивает наличие или отсутствие патологических изменений Фото: Министерство здравоохранения краяПо результатам исследования врач оценивает наличие или отсутствие патологических изменений Фото: Министерство здравоохранения края
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Для обследования жителей Красноярского края закупили цифровые малодозовые флюорографы на базе автомобилей с высокой проходимостью.

Такой профилактический метод обследования грудной клетки, как флюорография, знаком каждому. Этот способ доступен, быстр, информативен и безопасен. От обычного рентгена отличается низкой лучевой нагрузкой. Зато позволяет вовремя диагностировать туберкулез, пневмонию и злокачественные новообразования. По снимку врач оценивает наличие или отсутствие патологических изменений – наблюдаются ли поражения тканей легких, увеличено ли в размерах сердце, не появились ли новые образования или «тени».

Флюорографическое обследование должны проходить все, кому исполнилось 18 лет. В районах с неблагоприятным климатом, к которому относится наш регион, обследование надо проходить ежегодно и охват должен составлять 100 процентов населения.

По нормативам мобильные флюорографы должны быть в городах и районах с населением более 20 тысяч человек. Но учитывая территориальные особенности Красноярского края (невысокую плотность населения и отдаленность многих населенных пунктов от районных центров) передвижные комплексы закуплены и в районы с меньшим населением.

- Теперь жители края могут сделать снимки в рамках диспансеризации или профилактического осмотра по месту жительства, без дополнительных затрат на дорогу, - сказал главный врач Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1Сергей Мирончик. - Это очень важно для нашего края, с его большими расстояниями и низкой плотностью населения.

Новые установки уже заработали в районных больницах Богучанского, Курагинского, Березовского, Емельяновского, Назаровского, Шарыповского районов и в межрайонных больницах Ачинска и Боготола. До конца года передвижные комплексы поступят в Канский, Рыбинский и Шушенский районы, а еще два - в Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 для обслуживания жителей столицы края и ближайших районов. Немного позже новую технику получат Абанский, Енисейский и Ужурский районы.

- Приобретение современных передвижных цифровых флюорографических кабинетов осуществляется в рамках реализации федеральной программы «Развитие здравоохранения», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Половина диагностического оборудования оплачена из средств федерального бюджета. Остальное - за счет средств краевого бюджета. Новое современное оборудование обеспечит высокий охват населения профосмотрами, сократит время ожидания результатов и увеличит выявление заболеваний в ранних стадиях. В последний раз в нашем крае мобильные установки для флюорографии приобретались в 2006 году по приоритетной государственной программе «Здоровье» и уже выработали свой рабочий ресурс.

В передвижной установке за день сделать флюорографию и почти сразу получить результаты смогут более 100 человек в день. Время обследования на цифровом аппарате - не более 15 секунд. Лучи активируются только в момент формирования кадра, что обеспечивает низкий уровень лучевой нагрузки. Качество снимков грудной клетки на новом оборудовании значительно выше. Их не нужно печатать. В электронном виде они поступают к врачу-рентгенологу. Пройти обследование в передвижной установке может каждый житель Красноярского края после предъявления паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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