2019-11-19T06:42:25+03:00
Дом. Семья

Живи, Серая шейка! В Хакасии всем селом спасли отбившегося от стаи редкого лебедя

Птица погибала в крошечной полынье [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Лебедь погибала в крохотной полынье на реке Сос Фото: стопкад с видеоЛебедь погибала в крохотной полынье на реке Сос Фото: стопкад с видео
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В небольшом селе Усть-Сос в Хакасии (почти 400 километров от Абакана) ее прозвали Серой шейкой. Роскошную лебедь, настоящую красавицу с гордым разворотом белоснежных крыльев местные ребятишки заметили на реке Сос больше недели назад, в крохотной полынье. Подкармливали, как могли. Думали, улетит. Но птица, судя по всему, отбилась от своих и потеряла курс.

Спасение лебедя-шипуна в Хакасии.Видео: Вести. Хакасия

Полынья на 30-градусном морозе на глазах сокращалась, того и гляди могла пропасть - река здесь полностью закрывается льдом, а значит, лебеди не выжить. И тогда местные забили тревогу - написали в госкомитет по охране животного мира и журналистам Вести. Хакасия. А сами решили: надо выручать - погибнет такая красота.

- Ночью взяли сеть и прошли по льду к полынье, - рассказал местный житель Павел Тохтобин, - натянули и накинули на нее. Когда вытаскивали, пришлось в ледяную воду залезть, иначе не получалось. Принесли и отогрели.

На утро после спасательной операции в село приехали сотрудники госкомитета по охраане животного мира, но забрать лебедь в Абакан оказалось непросто. Птица никак не хотела подпускать к себе людей - угрожающе шипела, размахивала крыльями, билась. Едва справились. В Абакане лебедь показали орнитологам. Оказалось, она настоящая царевна - во всем мире лебедей-шипунов считают редкими птицами. Сейчас серая шейка находится в зоопарке Абакана. Специалисты говорят: она полностью здорова и с аппетитом ест.

За помощь в подготовке материала благодарим Вести.Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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