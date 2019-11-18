Так можно было? Лже-многодетные получили бесплатно большие участки земли в центре Красноярска

Один участок на 12 соток в Покровке, второй – на 10. Удивительным образом получить землю под индивидуальное строительство в самом центре Красноярска удалось двум многодетным мамам. Удивительным – поскольку и за пределами города, и на его окраине земли практически нет. В очереди в 2019 году было около 6 000 человек, участков выделили меньше десяти. А тут, - хоть и Покровка, хоть и частный сектор, и все же – центр - земля нашлась! Обе многодетные мамы (одна из них цыганка), которые на самом деле растят по одному ребенку. Это по факту. Но в районную администрацию они принесли по три свидетельства о рождении. И заявили права на участок.

- По закону, если роды осуществлялись вне медицинского учреждения, маме достаточно лишь привести в ЗАГС свидетеля, который письменно подтвердит, что роды были, - объясняет прокурор Центрального района Красноярска Александр Вигель. – И ЗАГС не имеет права отказать в выдаче свидетельства о рождении, Никаких медицинских справок, предъявления младенца, иных подтверждений работники запрашивать попросту не обязаны. Этим и воспользовались подозреваемые. По факту, имея лишь по одному ребенку, зарегистрировали трех. В рамках плановой прокурорской проверки деятельности департамента муниципального имущества у нас вызвали сомнения некоторые случаи выделения земли.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала о такой же схеме в Свердловском районе города. Здесь цыганки массово оформляли маткапитал на несуществующих детей.

Почему работники ЗАГСа хотя бы не инициировали через полицию проверку подозрительных рожениц? Да, по закону не обязаны, но не могли ведь не подозревать, что дело нечисто? Вопрос риторический. Кстати, в отношении самих работниц Свердловского ЗАГСа заведено уголовное дело. Но не за то, что выдали якобы незаконные документы, лже-роженицы признались, что вознаграждали ЗАГС за труды. Не большими суммами – от 5 000 до 10 000 рублей за документ, но и это является взяткой (по версии работников ЗАГСа, деньги они брали, но тратили «на нужды и развитие учреждения, - покупали канцелярию и пр., - сейчас идет следствие, выясняются все детали).

В вышестоящей структуре ЗАГС тогда неофициально признались: регистрация детей, родившихся лишь при свидетелях, – это проблема не отдельного района, города, а всей страны. И принимает уже такой, не видимый простым людям, размах, что пора срочно принимать меры на федеральном законодательном уровне. Понятно, что делается это не быстро. А пока закон не скорректирован, лже-роженицы только успевают получать свое.

- Одна женщина получила участок в 12 соток кадастровой стоимостью около миллиона и через месяц его продала, - рассказывают в прокуратуре. – Кстати, мы оспариваем результаты купли-продажи с целью вернуть незаконно переданную землю в муниципальную собственность. Во втором случае женщине первый раз отказали в предоставлении участка. Она прописана в московской области, в Красноярске временно зарегистрирована. Заведомо зная, что не имеет права на землю, поскольку не является многодетной, она, тем не менее, дошла до суда! И суд Центрального района обязал чиновников выдать участок, 10 соток. К слову, он тоже через месяц был продан, примерно за такую же сумму. По этому эпизоду дело еще не заведено. Идет проверка.

По статье «мошенничество в особо крупном размере» грозит лишение свободы до 10 лет (подчеркнем, это максимальное наказание, не факт, что столько назначит суд).

Впрочем, понятно: даже если двух мошенниц осудят, это никак не остановит остальных. И это повод, действительно, формировать изменения в законодательстве, - раз. Призвать к гражданской ответственности, как бы пафосно это не звучало, всех причастных – два.

На краевом портале есть информация о наличии земельных участков, которые могут выделить под индивидуальное жилищное строительство. Самые свежие данные – 30 октября 2019 года. Так вот, в Красноярске таких участков всего шесть: пять из них в Свердловском районе, шестой – в Октябрьском. Площадью от 6 до 11 соток. А желающих получить участок – несколько тысяч. Это просто нереально. Если раньше можно было найти такой свободный участок (ну мало ли – город огромный, вдруг какой-то кусок земли выпал из кадастрового реестра), подать заявление и получить его. То с 2017 года порядок изменился: нашли участок – отлично, его передают тому, что первый в очереди.

Дарья Мосунова, многодетная мама, исполнительный директор Фонда имени Виктора Астафьева:

- Получить землю под строительство жилья в Красноярске практически невозможно уже лет шесть, потому что свободной земли в городе нет, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск общественница Дарья Мосунова (а уж ей-то эта тема знакома не понаслышке. Она сама многодетная мама и смогла получить землю только в Емельяновском районе). – Несколько лет назад перестали выделять землю под строительство для многодетных. Среди последних участков – земля в районе улицы Калинина, где туберкулезный диспансер. Так вот, когда мамочки приехали и посмотрели, какую землю им выделили, они увидели овраг под горой. И отказались от него. А другое им так и не нашли.

ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений прокомментировали:

- В 2008 году был подписан закон, дающий право безвозмездного получения земельного участка многодетным семьям, в том числе и под индивидуальное жилищное строительство. Предполагалось, что земля предоставляется не только для полных семей, но отцов и матерей – одиночек, воспитывающих трёх и более детей. При этом неважно, являются ли дети родными или усыновленными.

Закон не обязывает структуры, в полномочия которых входит прием документов и оформление соответствующих распорядительных актов, проверять достоверность предложенных документов. Подобная процедура априори подвергает сомнению порядочность заявителей.

Земельные ресурсы на территории города Красноярска ограничены. С учетом современных реалий, если семья действительно нуждается в жилом доме на земле, стоит рассмотреть возможность получения участка на территориях Емельяновского, Березовского, Манского, Сухобузимского районов, а также в Сосновоборске и Дивногорске. Информация о наличии земельных участков размещается на официальном портале Красноярского края.

На сегодняшний день, в книге учета многодетных граждан значится около 6 000 семей, проживающих на территории города Красноярска и претендующих на бесплатное получение земельного участка под ИЖС. С 2009 года, в рамках реализации законных прав, землю получили около 800 многодетных семей.