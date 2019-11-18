2019-11-18T04:55:47+03:00
Происшествия

Под Красноярском пропала девушка на красно-оранжевом «Хендае»

Выехала из Арейского в город
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском пропала девушка на красно-оранжевом «Хендае»Под Красноярском пропала девушка на красно-оранжевом «Хендае»
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Под Красноярском и в самом городе третий день разыскивают пропавшую 29-летнюю девушку. Известно, что 15 декабря она выехала из села Арейского в Красноярск на своем автомобиле. В последний раз звонила родственникам около 18:30 часов и с тех пор от нее нет никаких вестей. А телефон недоступен.

Ориентировка волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск»: девушку зовут Галина Миненко, рост 176 см, крупного телосложения, светлые волосы длиной до плеч. Из особых примет: на лице три родинки – на носу, над губой слева, в правом уголке губ. Была одета: короткий темно-зеленый пуховик, черные узкие джинсы, черные кожаные полуботинки.

Машину водит в очках , узкой прямоугольной формы, в черной оправе. Марка и госномер автомобиля: Hyundai Solaris красно-оранжевого цвета, Х 485 НМ 124.

Позвонить можно по телефонам:

- (391-33) 2-58-50 – полиция поселка Емельяново

-8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

В социальных сетях в обсуждениях прозвучала мысль, что девушка могла уехать на встречу с молодых человеком, с которым познакомилась по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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