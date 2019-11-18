Северные деликатесы, катанье на оленях и 3D-сказки о тундре: фестиваль «Большой Аргиш» прошел в Красноярском крае

Крепкий мороз за -30, ослепительно белый снег, хорошо, что без ветра… Так встретили фестиваль «Большой Аргиш – 2019» Дудинка и Норильск. Яркий этнический праздник, посвященный жизни коренных народов Севера, прошел в минувшие выходные, 16 и 17 ноября.

И морозы нипочем

- Такой стужи еще не видели, – признаются гости из Египта, Омана, Саудовской Аравии. – На улице ледяной холод, зато какой горячий прием!

Традиционный этнический фестиваль устраивают здесь с 2010-го. И не зря - «Большой Аргиш» уже признают визитной карточкой Таймыра. Причем с каждым годом праздник, организованный Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель», администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района становится интереснее и содержательнее.

- «Аргиш» развивается все активнее, - подчеркнул директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. - Он проходит уже не только в Норильске, но и в Дудинке, всё больше предпринимателей готовы к нему присоединиться. Например, в этом году на фестивале для комфорта горожан работают тёплые павильоны, где можно купить напитки и выпечку. В этом году мы специально совместили проведение фестиваля с рабочей встречей Ассоциации мэров зимних городов. Это дало новый толчок к развитию событийного туризма в городе и самого города.

Идея фестиваля - сохранение традиций коренных народов Севера. Ведь сегодня, когда есть реальная опасность стирания различий между культурами, очень важно продолжать их диалог, чтобы сберечь уникальность каждой.

Центральные площади Дудинки и Норильска превратили в этностойбища, здесь поставили по пять чумов. Фото: сайт проекта.

Отсюда название фестиваля. «Аргиш» - чуть ли не единственное слово, присутствующее в языках почти всех народов Севера. Это и караван оленей, и движение, то есть вся жизнь обитателей Таймыра. Для них «Большой Аргиш» - это праздник встречи зимы и полярной ночи, когда начинается кочевье по тундре, великая охота и подледный лов рыбы.

Когда оживают сказания

Итак, фестиваль стартовал в Дудинке. 16 ноября центральная площадь города превратилась в настоящее стойбище. Там поставили свои чумы представители пяти коренных народов Таймыра: ненцы, эвенки, долганы, нганасаны и энцы.

- В этом году было решено сделать «Большой Аргиш» сказочным, - отметила заместитель директора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов, Карина Андреева. – Каждый этнос на Таймыре имеет множество своих сказок и легенд. Так что мы задумали познакомить гостей именно с этой частью их культуры.

Идея праздника - узнать больше о культуре и быте коренных народностей Крайнего Севера. Фото: сайт проекта.

Хозяйки «шатров» потчевали гостей горячим чаем и национальными блюдами. Рассказывали, как и чем живут в тундре арктические кочевники, делились своими мифами и преданиями.

- Землю, которая кормит тебя, нужно почитать. Любить и уважать, как родную мать, - говорили они.

Одним из самых ярких моментов фестиваля оказалось выступление артистов из ансамбля народного танца «Хэйро» (его название в переводе с долганского означает – «солнце, впервые появляющееся после полярной ночи»).

Ну а финалом первого дня праздника стало зрелищное мэппинг-шоу. Фасады домов, окружающих площадь, сделались своеобразным экраном, куда проецировалось 3D-шоу: сцены из сказаний. От причудливой игры света и теней просто захватывало дух, признавались зрители.

Полет в снежном вихре

На следующий день «Большой Аргиш» перебрался в Норильск. И снова, по традиции, в центре города – среди многоэтажек – развернули этностойбище, несколько чумов.

А неподалеку от жилищ кочевников все желающие катались на оленьих и собачьих упряжках. Выкрик каюра, погонщика, и сибирские хаски, мгновенно сорвавшись с места, с легкостью тянут сани.

- Скорость, полет в снежном вихре, радость детей и взрослых! Для собак это настоящее удовольствие, они для этого рождены, – делятся местные.

Гости слушали сказания, пробовали национальные блюда, катались на хаски и оленях. Фото: сайт проекта.

А еще «Большой Аргиш» - праздник для гурманов. За неделю до фестиваля лучшие рестораны Норильска подготовили специальное северное меню и провели множество мастер-классов. Местные кулинары взяли на вооружение их рецепты. Получилось так, что пальчики оближешь! Особенно гости оценили блюда с местным колоритом – нежнейшую строганину, пикантный сугудай из рыбы. И, конечно, не упустили случая полакомиться мороженой морошкой.

- Между прочим, северная ягода и мясо оленя – первое средство против морозов! – рассказывали хозяева фестиваля. - Они и согревают, и дают силу!

ВАЖНО

В нынешнем году участниками фестиваля «Большой Аргиш» были тысячи людей. Едва ли не все жители Дудинки и Норильска, плюс гости – из других городов и даже континентов.

Путешествие на Север больше всего поразило победителей первого тура проекта FusioNNow (проект представляет собой продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного компанией Норникель накануне Универсиады). Основная задача – знакомство участников с Русским Севером и сотрудничество, создание совместных культурных и социальных проектов.

Среди победителей проекта восемь человек – это тревел-блогеры из восьми стран мира: Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России. Они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвященного культуре и традициям Таймыра.

Каким выдалось путешествие блогеров на Таймыр, «Комсомолка» расскажет позже - во всех подробностях.