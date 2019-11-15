«Лечи кота, а то убью»: хозяин потребовал гарантий от ветеринара, что его питомец не умрет при операции

Эта история произошла в Железногорске в феврале нынешнего года. Звонок в дежурную часть полиции, на том конце – испуганный мужчина, говорит: что он – врач ветеринарной клиники. К нему заявился агрессивный посетитель, ругается, нецензурно выражается и размахивает ножом, угрожает убить.

Следственно-оперативная группа тут же на машины с мигалками – и по указанному адресу. Через несколько минут были на месте. Возмутитель спокойствия никуда убегать и не собирался. А если и собирался, то не успел, потому как был изрядно пьян. Взяли его с поличным, с ножом в руке, которым он обещал расправиться с ветеринаром.

Сначала врач пришел в себя, затем и дебошир успокоился. Оба рассказали полицейским, что произошло. У 33-летнего местного жителя и его сожительницы был кот. Внезапно котейка заболел, поначалу хозяева думали, что ничего страшного, сам поправится. Но вскоре животному стало совсем плохо. Друзья посоветовали: надо показать специалисту. Мужчина так и сделал: кота в охапку и в ближайшую клинику.

Врач кота осмотрел, начал упрекать: почему запустили? Нужно было сразу принести на лечение. А теперь он в критическом состоянии, требуется операция. И неизвестно, чем она завершится. От таких слов у хозяина словно рассудок помутился. Потребовал у ветеринара гарантий, что любимец не умрет при операции. «Я не могу дать вам никаких гарантий» - ответил врач. После этого мужчина достал нож и начал размахивать им, грозился убить, если что-то пойдет не так.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». На днях прошел суд – мужчина отправился в колонию строгого режима на 10 месяцев. О судьбе кота ничего неизвестно. Хочется надеяться, что специалисту удалось успешно его прооперировать.

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