2019-11-15T10:48:03+03:00
Общество

В Красноярске потеплеет только к концу выходных

Где в эти дни в крае холоднее всего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске потеплеет только к концу выходныхВ Красноярске потеплеет только к концу выходныхФото: Мария ЛЕНЦ
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Только день крепких заморозков, а красноярцы уже жалуются: отвыкли, неуютно, холодно, поскорее бы отпустило и снова бы вернулась комфортная погода. Гидрометцентр сообщает: нужно потерпеть пару дней – и низкие температуры в самом деле отступят. Уже в воскресенье станет заметно: столбик термометра днем поднимется до отметки в -9 градусов, в понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, до -8 градусов. А затем снова опустится до -18. Такие вот будут температурные качели – беда для метеочувствительных.

Что касается ночных показателей, самой холодной будет предстоящая ночь, с 15 на 16 ноября – до -28 градусов, затем наступит небольшое послабление. Добавьте к этому небольшой снег. Но это все прогнозы в краевом центре, где, как правило, на несколько градусов теплее, чем на окраинах и в окрестностях города.

На юге края значительно теплее: в Минисунском, Шушенском, Ермаковском районе сейчас уже -13, а в период с воскресенья по вторник ожидается до -4 днем и -11 ночью. И осадки там будут существеннее.

На севере края, в Норильске, Дудинке и Игарке значительно холоднее. Дневные и ночные температуры отличаются друг от друга незначительно: от -26 до -30 градусов, без осадков, с переменной облачностью. Ну, а «полюсом холода» можно назвать сегодня окрестности реки Курейки и поселка Светлогорска – там до -33 градусов мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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