ПАЗ просто разорвало! При столкновении двух автобусов в Красноярске пострадали люди

38-й ПАЗ будто разорвало что-то изнутри, разворочен весь кузов… 43-й тоже всмятку, разбито лобовое стекло. В Октябрьском районе Красноярска, на улице Крупской, – крупное ДТП, столкнулись два автобуса, сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На фото очевидцев – страшная картина. 38-й сильно искорежен. Поручни вырваны, разбросаны по салону и дороге, металл превратился в лохмотья, везде крошево из стекла и пластика...

ДТП с двумя автобусами 25.11.2019 на улице Крупской в Красноярске.Видео: ЧП - Красноярск

Жуть! Фото: ЧП - Красноярск.

- Это кошмар, - говорят очевидцы. – Автобус просто в хлам, пострадали пассажиры. Сколько именно, точно не знаем, примерно человек шесть. Были две «скорые», кого-то повезли в больницу. Как все было? Только предположение: скорее всего, ПАЗик занесло на дороге и задом выкинуло на встречную полосу, по которой ехал 43-й, ЛиАЗ. Ударились по касательной, вот у 38-го и вырвало полкузова.

43-й тоже помяло. Фото: ЧП - Красноярск.

Есть и другая версия, тоже от свидетелей. По их данным, 38-й двигался по маршруту. И вдруг ему наперерез вылетел автомобиль - со двора. Автобус пытался уйти от столкновения, а тут 43-й...

Жуть! Фото: ЧП - Красноярск.

Сейчас движение на участке затруднено. Здесь работают дорожные инспекторы, выясняют все обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГИБДД пока от комментариев отказались - информация уточняется.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

Фото: Наталья ЕЛИСТРАТОВА

Обновлено.

Появилось видео, сделанное за несколько секунд до аварии. Судя по кадрам, столкновение двух автобусов действительно спровоцировал легковой автомобиль, не пропустивший ПАЗ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Вот предварительная версия ДТП, ее озвучили сотрудники ГИБДД:

- Водитель «Лады Гранта» не предоставил преимущество автобусу ПАЗ №38, который двигался по улице Крупской. Чтобы избежать столкновения, водитель ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ №43. В результате травмы получили шесть пассажиров 38-го маршрута.

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