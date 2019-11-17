В Ачинском перинатальном центре оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь

Благодаря достижениям современной медицины, надежда на излечение появилась даже у самых безнадежных больных. Новейшее оборудование позволяет обнаружить какие-то сбои в работе организма на самой ранней стадии. А инновационные разработки и достижения делают лечение более быстрым и эффективным. Что еще вчера казалось невероятным, сейчас успешно применяется и стало реальностью. Высокие технологии, научный прогресс все глубже вливаются в рутинную клиническую практику. И Красноярский край в процессе освоения высоких технологий находится не на последнем месте. Многие врачи работают на высочайшем уровне и используют в своей работе самые современные разработки.

Продолжается оснащение центра новым и современным оборудованием Фото: pericentr2.ru

На сайте «Комсомольская правда» продолжается голосование за участников проекта «Клиника года - 2019». В номинации «Достижения в медицине» представлен КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2». Этот многофункциональный медицинский центр включает в себя несколько подразделений: 3 детских поликлиники, лечебный стационар, инфекционную больницу, женскую консультацию, перинатальный центр.

Кабинет УЗИ Фото: pericentr2.ru

В 2019 году здесь открылось обновленное реабилитационное отделение, кабинет паллиативной помощи. В скором времени распахнет двери филиал Красноярского спортивного диспансера. Кроме того, ведется активная работа в интеграции информсистем во всех подразделениях. Технологии охватили более 70 процентов центра. Благодаря действию федеральных и региональных проектов продолжается оснащение центра новым и современным оборудованием. Здесь можно пройти высокоточное обследование ФГС, УЗИ и 3D проекции и предварительное обследование перед процедурой ЭКО.

Перинатальный центр в Ачинске – это современное пятиэтажное здание Фото: pericentr2.ru

Перинатальный центр в Ачинске – это современное пятиэтажное здание, рассчитанное на прием 120 пациентов одновременно. В стенах перинатального центра на свет появились уже 7000 малышей! Здесь оказывается помощь женщинам и детям с одиннадцати западных территорий края и будущим матерям с высоким риском патологий плода. Новейшее оборудование позволяет выхаживать малышей не только с низкой массой, но с экстремально низкой массой плода.

Отделение реанимационное для новорожденных и недоношенных №4 Фото: pericentr2.ru

Самый маленький ребенок в перинатальном центре родился весом 740 граммов, самый крупный – 5800. В перинатальном центре в прошлом году впервые появилась на свет тройня – все мальчики! Роды прошли без осложнений. Малышей успешно выходили и выписали.

Отделение реанимационное для новорожденных и недоношенных № 4 относится к первому этапу выхаживания. В этом отделении лежат недоношенные и доношенные новорожденные дети, требующие проведения интенсивной и заместительной терапии с нарушением жизненно важных функций.

Первая тройня Фото: pericentr2.ru

Отделение рассчитано на 12 мест: пять палат интенсивной терапии (ПИТ) две палаты четырехместные, одна двухместная палата и две одноместные. Все они оснащены самым современным оборудованием: кювезами «Giraffe», аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторами слежения. В кювезе для новорожденных возможно создать максимально комфортные условия для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных.

В родильном отделении №2 оказывается плановая и экстренная акушерская и гинекологическая помощь.

Родильное отделение №2 Фото: pericentr2.ru

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2 включает в себя еще три детские поликлиники, проходимость более 1200 посещений в смену. В поликлинике №2 действует проект «Бережливая поликлиника». Отправлена на утверждение проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта в поликлинике №1. Это позволит и здесь в дальнейшем внедрить проект «Бережливая поликлиника».

В этом году начата работа клинико-диагностической лаборатории в формате инсорсинг (задействование внутренних ресурсов компании в новых целях и проектах). Что позволило не только увеличить количество взятых и обработанных анализов, но и улучшить качество оказываемых услуг.

Экспресс-лаборатория Фото: pericentr2.ru

На данный момент в центре работают 1300 специалистов. Ведется работа по привлечению в штат молодых специалистов. В этом году принято на работу 36 новых сотрудников.

Проголосовать за КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» можно на странице конкурса.