Приходи и бери - от души! Житель Хакасии открыл магазин с бесплатной одеждой

Старая пословица гласит: делай добро и бросай его в воду - не ожидая благодарности, похвалы и награды. Тогда все придет само собой. Именно так и поступает 41-летний Николай Калабанов из Черногорска (Хакасия). Этим летом Николай вместе с женой открыл «гуманитарный гараж» - место, куда можно принести ненужные вещи, а взамен взять другие, новые и по размеру. Лимита на выбор нет. Даже если человек ничего не принес, он может подобрать себе или своему ребенку гардероб. Есть все: детская и взрослая одежда и обувь любого размера. Как рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Николай, около 15 тысяч человек уже получили подарки - все бесплатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744129" frameborder="0"></iframe> Магазин Николая Калабанова.Видео: Николай Калабанов

Путь к переменам

В жизни Николая Калабанова и его жены Насти (ей 33 года, работает воспитателем в садике), как это часто случается, все изменил случай. Несчастный. Несколько лет назад Николай сорвался с большой высоты и полчил тяжелые травмы: голова, внутренние органы, перелом таза - живого места на нем не было. Врачи хороших прогнозов не давали. Говорили, что, скорее всего, Николай останется лежачим. Перспектива, с которой, прямо скажем, смириться трудно. И Николай не смирился. А как иначе? В семье, где подрастает трое детей, он кормилец, весь бизнес на нем.

Счастливые родители с Николаем Николаичем, ему скоро год Фото: архив Николая Калабанова

- Вот уже 9 лет я занимаюсь перетяжкой мебели, есть небольшой цех металлоизделий, предоставляем сервис «муж на час», - рассказывает Николай. - Первое образование у меня режиссерское, второе педагогическое - психология. Работал в отделе образования нашей администрации, но потом ушел в бизнес. Так уж сложилось. После травмы я решил - поставлю себя на ноги. Занимался дыхательными гимнастиками, йогой, много читал - и заставил свой организм работать. Я считаю, тут все зависит от чистоты мышления: чисто мыслишь - живешь в чистоте. Спустя 55 дней после несчастного случая я встал.

Вещи в магазине не только детские Фото: архив Николая Калабанова

Врачи на Николая смотрели, как на марсианина. Другой бы руки опустил и плыл по течению, но Калабанов реши бороться. И это ему удалось. Это взгляды Николая изменило - хотелось оставить след. Впечатлениями и опытом он делился в соцсетях, нашел много единомышленников.

Гуманитарный гараж

Летом этого года Николай и Настя как-то днем гуляли с детьми (в семье их трое, - Виолетте 12 лет, Млане - 9 лет, а Николаю Николаичу нет и годика). Шли мимо мусорных баков и увидели детские вещи - почти новые, видать, какому-то малышу не пригодились.

- Смотри, люди хорошую одежду в мусор выкидывают, - вздохнула Настя. - А кому-то ведь надо, но с мусорки не каждый возьмет. Я вот под пистолетом не подойду.

Посудачили и прошли мимо. Спустя месяц у Насти с коллегами зашел об этом случае разговор. И она предложила мужу: «У тебя подписчиков в соцсетях много. Предложи отдать нам, а мы раздадим». Николай и предложил.

Гуммаркет Фото: архив Николая Калабанова

- Спустя час вся наша четырехкомнатная квартира была завалена вещами, - говорит Николай. - Мы раздали так же - через соцсети. Но люди продолжали нести и нести. И я понял, что квартира просто такого нашествия не переживет.

Сначала Калабанов снял в аренду обычный гараж. Но и его не хватило. Ведь поток людей все не иссякал. Стало понятно: нужно искать другое помещение.

«Неизвестный» доброжелатель

Теперь у Николая и Насти гуманитарный супермаркет площадью 100 квадратных метров.

Порядка 50 человек в день приходят сюда за одеждой Фото: архив Николая Калабанова

- Организовать его мне помогли меценаты. В соцсетях познакомился с мужчиной одним, он из Красноярска, зовут Александр, работает вахтовым методом на руководящей должности - это все, что могу о нем сказать. Он выделил нам 200 тысяч рублей, - радуется Николай. - Я арендовал на год помещение - на это 100 тысяч ушло. Потянулись депутаты и предприниматели - помогают. Кто-то привозит новые вещи, другие - штопают уже бывшие в употреблении, но хорошие, приводят в товарный вид.

Примерочная в гуммаркете Фото: архив Николая Калабанова

К тому моменту у Калаабанова уже остро стоял вопрос: либо он занимается благотворительным проектом - либо собственным бизнесом. Потому что проект отнимал много времени и сил, а люди шли нескончаемым потоком. Николай выбрал благотворительность. Но и бизнес не забросил - передал сыновьям от первого брака, сам наведается по возможности.

- На что живете, раз из бизнеса ушли?

- У меня там небольшой доход все равно остался, от прибыли получаю процент. Жена работает. Предприниматели опять же помогают.

Вот так в Черногорске, на Рабочей, открылся гуманитарный супермаркет. Сейчас сюда приходит до 50 человек в день. Вещи берут и оставляют - классический бартер, без коммерческой составляющей. Если оставить нечего, но очень надо приодеть себя, мужа или ребенка - можно придти и просто взять. В чем подвох? - спросят скептики. Да ни в чем.Это не аттракцион неслыханной щедрости - просто помощь, от души.