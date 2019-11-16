2019-11-16T05:40:04+03:00
Общество

Потепление близко. Морозы в Красноярске отступят к концу выходных

Уже в воскресенье, 17 ноября, днем будет значительно комфортнее
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Морозы спадут к концу выходныхМорозы спадут к концу выходныхФото: Мария ЛЕНЦ
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Настоящие сибирские морозы принес в Красноярск, центральные и южные районы края арктический циклон - именно он вот уже несколько дней делает погоду в регионе: щиплет за нос, кусает щеки, пробирается под пуховики и шубы. Однако, по сообщениям синоптиков Гидрометцентра, потерпеть суровую погоду осталось совсем недолго.

Уже к концу этих выходных мороз ослабнет, и в Красноярск придет потепление. Правда, суббота, 16 ноября, все-таки будет холодной. Ночью столбики термометров опустятся до минус 28 градусов, ветер небольшой - до 3 метров в секунду. Но и такого, пожалуй, достаточно, чтобы продрогнуть до костей. Днем в субботу ожидается до минус 17 градусов, облачность и небольшой снег.

Ночь воскресенья, 17 ноября, будет теплее - до минус 21 градуса. Днем ожидается 9 градусов ниже ноля. Будет пробрасывать снег, облачно. Но значительно теплее. Продолжится потепление и в понедельник, 18 ноября: ночью - до минус 13 градусов, днем - минус 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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