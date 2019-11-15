2019-11-15T13:52:56+03:00
Здоровье

У акушера-гинеколога Ирины Ермаковой есть свой рецепт успешного лечения пациентов

Работает в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2», участник номинации «Прорыв года»
Ольга КОСТИНА
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Врач акушер-гинеколог Ирина Ермакова Фото: pericentr2.ruВрач акушер-гинеколог Ирина Ермакова Фото: pericentr2.ru
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Врач акушер-гинеколог Ирина Ермакова работает в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» с момента его открытия.

Почему коллеги выдвинули именно Ирину Викторовну на номинацию «Прорыв года» в проекте «Клиника года - 2019»?

Это молодой и перспективный врач. Занимается малоинвазивной хирургией. Одной из первых в Ачинском районе начала делать лапароскопические экстирпации матки. А еще гистерорезектоскопию – это современная гинекологическая процедура, которая позволяет проводить хирургическое лечение матки без нарушения целостности ее стенки. В ходе лечения используются лазерные или электрохирургические способы удаления тканей с применением видеосистем, которые позволяют видеть полость органа на протяжении всего хода операции.

Также Ирина Ермакова занимается лечением эндометриоза и опухолей матки. Выполняет пластические операции органов малого таза. Высококлассно владеет всеми тонкостями проведения гинекологических операций. Работает, как дежурант (врач, дежурящий по больнице) и ведет консультативный прием. Отличный диагност и постоянно совершенствуется, как профессионал.

Часто в адрес Ирины Ермаковой можно услышать слова благодарности от пациентов:

«Хочется выразить глубочайшую благодарность заведующей гинекологии перинатального центра Ирине Викторовне Ермаковой за проведенную операцию (экстирпация лапароскопическая). Ирина Викторовна не отказала нам, несмотря на возраст моей бабушки, за что мы очень ей благодарны! Я считаю, что это огромный шаг в медицине нашего города. И очень жаль, что никто не знает про такие возможности нашего перинатального центра и этого доктора! Спасибо еще раз огромное!!!».

«Я тянула с операцией четыре года. Во-первых, боялась, во-вторых, не люблю лежать в больнице. Ну, в этот раз все оказалось по-другому. Я очень благодарна всем, кто участвовал в проведении моей операции. Особенно хочу поблагодарить моего доктора, замечательного человека, красивого молодого специалиста Ирину Викторовну Ермакову за ее знания и высокий профессионализм. На второй день я уже ходила сама, а на пятый день, я была выписана домой.

Проголосовать за Ирину Ермакову можно на странице конкурса «Клиника года -2019» в номинации «Прорыв года» по этой ссылке.

Напоминаем, что голосование продлится по 17 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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