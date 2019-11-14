«Папа нас даже не поздравил!»: красноярская мама узнала, что она просит мужа вспомнить о тройняшках

Полной неожиданностью стал для красноярской общественницы Дарьи Мосуновой пост в «Одноклассниках», ссылку на него перестала ей знакомая из другого города. На фотографии, сделанной много лет назад, она – счастливая улыбающаяся молодая женщина со своими тройняшками, малышам здесь по 9 месяцев. А внизу подпись: «Здравствуйте! Нам сегодня исполнился годик! Папа нас даже не поздравил! Помогите, пожалуйста, набрать 100 000 классов! Может он одумается и вернется!»

Все, кто знает Дарью, очень удивились: бред какой-то! У нее замечательный муж, крепкая семья, они воспитывают четырех детей, уже подростков. И тут такое. Сама Дарья отреагировала так: «Хотите посмеяться. Мой муж на лекциях и даже не знает что он в бегах... В «Одноклассниках» украли мою фотку. И теперь я собираю лайки. Чтобы папа типа нас поздравил... Просто вверх цинизма... Муж говорит: «Отлично, хоть у тебя образ порядочно женщины, малость с мужем не повезло. Но хоть не написано, что бомжиха, дайте денег».

«Комсомольской правде»- Красноярск Дарья рассказала, что сегодня закрыла свою страницу в «Одноклассниках» от свободного посещения. А вообще эту самую фотографию крадут не в первый раз. 5 лет назад ее использовали для рекламы новостроек в Москве. Затем баннер с этой фотографией публиковали в метро. Власти Суздаля рекламировали лицом красноярской мамы свои демографические программы. Фотография на самом деле очень позитивная по содержанию. Но кто дал право использовать чужое изображение, тем более с детьми, без разрешения для различных коммерческих целей или для сбора каких-то лайков?

А вот фотография семьи в полном составе: тройняшки выросли и папа в них души не чает. Фото из семейного архива

Напоследок совет для тех, кто оказался в подобной ситуации. Если вы заметили, что кто-то использует ваши личные фотографии в оскорбительных целях или пытается на них заработать, напишите в техподдержку социальной сети, вам должны помочь.И очень обидно читать комментарии людей, которые совершенно не знают Дашу и ее мужа, но под влиянием эмоций выражают свой гнев: «Сволочь, чтоб таким папам никогда не иметь детей», «И где вы находите таких пап?» К счастью, муж Даши все понимает и старается не обращать на это внимание.