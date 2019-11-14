Профилактика производственного травматизма и профзаболеваний в Красноярском крае: эффективные меры

В Красноярске «Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования провели круглый стол на тему одной из государственных услуг Фонда – финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Цифры, факты, мнения – обмен опытом всегда интересен: как и в каком объеме организации края использовали суммы своих страховых взносов на охрану труда, какие появились новшества в этом году, есть ли проблемы.

Предмет для разговора есть: в 2019 году предприятиями региона были потрачены не все средства, выделенные Фондом социального страхования на 13 предупредительных мероприятий, – 441,9 из 556 млн рублей.

Управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин призвал страхователей активнее возвращать средства, а говоря о причинах не 100%-ного использования, выделил основные: дефицит информации на местах, нарушение сроков подачи документов, задолженности в ФСС:

— Это очень обидно, но приходится отказывать в финансировании при наличии долга в несколько рублей или даже копеек.

Управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей МосквинФото: ИВАНОВА Диана

Но все вопросы можно решить, если страхователи идут на контакт. Однако делают это далеко не все: из 83 тысяч предприятий, работающих в Красноярском крае, обратились в ФСС только 817.

Среди «отстающих» - мелкие и средние компании, бюджетные организации.

Вместе с тем количество предприятий, которые обращаются за финансированием в Красноярское региональное отделение ФСС, ежегодно растет. Активно работают с Фондом большинство крупных промышленных предприятий края: и используют все средства, и софинасируют, увеличивая сумму в разы. Так, металлурги получают из ФСС 6,7 млн рублей, а тратят на профилактику травматизма и профессиональных заболеваний на КрАЗе больше 300 млн.

Между тем проблема травматизма на производстве всегда была и остается актуальной для нашего промышленного края. Любовь Еремина, начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС РФ, озвучила статистику:

Из 990 тысяч работников в крае 247,8 тысяч трудятся на опасных и вредных производствах.

Самыми травмоопасными по количеству несчастных случаев в нашем крае являются строительная, деревообрабатывающая, металлургическая, нефтегазовая и золотодобывающая отрасли.

И кстати, здесь наш край – «миниатюра» страны. Именно в этих отраслях России происходит больше всего несчастных случаев с тяжёлыми последствиями: 5,4 тысячи в 2018 году, к счастью, это на 13% меньше, чем в 2017-м. Есть тенденция к снижению травматизма и в крае.

Ежегодно увеличивается и бюджет ФСС на эти цели: с плановых 381 млн рублей в 2018 году до 556 млн в 2019-м. Все понимают, что с человеческой и экономической точки зрения, эффективнее вкладываться в производственную безопасность труда, чем финансировать последствия несчастных случаев.

- Фонд социального страхования финансирует предупредительные меры по травматизму с 2002 года. С 2019 года в перечень мер входит 13 пунктов, среди которых: прохождение медосмотра, специальная оценка рабочих мест, покупка средств индивидуальной защиты. Теперь, с 2019 года, отдельным пунктом идет санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. С текущего года на предупредительные мероприятия по охране труда организации могут использовать уже не 20%, а 30% сумм страховых взносов, при условии направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет до достижения ими пенсионного возраста по старости и работающих пенсионеров, - рассказал Сергей Москвин.

Профилактика в приоритете

Бюджет красноярского отделения ФСС на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров в 2019 году - 170 млн рублей. Но деньги были выбраны не все, за поддержкой обратились 62 предприятия. Причины, скорее всего, и в том, что о новшестве знают пока не все работодатели, и в том, что времени на необходимые процедуры и оформление документов было мало.

- Работодатель имеет право направить все 30% от страховых взносов на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. Санатории должны быть российскими, а вот сколько путевок приобрести, по какой цене, будут ли они полностью за счет работодателя или сотрудник доплатит часть, предприятия решают самостоятельно, - уточнил Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Как выяснилось на круглом столе, предприятия, чьи работники уже побывали в санаториях, довольны.

- Прямо сейчас наши сотрудники отдыхают в Белокурихе, вернутся с новыми силами, - говорит Елена Чепелева, руководитель службы отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии ФКП «Аэропорты Красноярья». - Работников пенсионного и предпенсионного возраста у нас процентов 60. Поэтому новый пункт в перечне ФСС нас очень обрадовал. В 2019 году предприятие направило всю сумму взносов, а это 266 тысяч рублей, именно на санкур для предпенсионеров.

Цифры, факты, мнения: дискуссия получилась полезнойФото: ИВАНОВА Диана

Поддержали своих сотрудников Красноярский алюминиевый завод, Красноярская железная дорога, «Красмаш», «СУЭК-Красноярск» - здесь серьезные корпоративные программы охраны здоровья, а лидер по сумме «Красмаш» - более 16 млн рублей, из них треть – санаторно-курортное лечение именно для предпенсионеров и работающих пенсионеров.

Причем часть краевых предприятий сохранили свою оздоровительную базу, но у работников есть выбор: можно отправиться в Крым, Краснодарский край, на Алтай.

Все участники дискуссии в «КП» были единодушны в том, что мера №13 нужная. Поэтому можно ожидать, что уже в 2020 году предприятия пересмотрят свои программы в пользу нововведения.

Есть предложения

Во время обсуждения выяснились проблемы и прозвучали предложения.

- У нашего университета приличный объем средств, но мы не можем его освоить. Бюджетные организации вынуждены все делать через гос. закупки. К примеру, санатории на торги не выставляются, а с посредниками мы работать тоже не можем, - отметила Ирина Белогурова, специалист отдела надзора и контроля службы охраны труда ФГАОУ «СФУ».

Евгений Нор, заместитель главного инженера, начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Красноярского филиала компании «Россети Сибирь» (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»), рассказал о проблеме электромонтеров, работающих на высоте. В определенном возрасте, когда они уже опытные профессионалы и до пенсии еще далеко, у людей садится зрение. Предприятие оплачивает дорогостоящие операции, восстанавливающие зрение. Предложение в ФСС России: рассмотреть возврат средств не только в разрезе превентивных мер, но и за лечение профессиональных заболеваний.

Идею энергетиков поддержали и строители.

- Слух и зрение – это основные проблемы, которые мы сразу выявляем на медосмотрах, - комментирует Владислава Федина, инженер по охране труда и промышленной безопасности УСК «Сибиряк». – Причем речь и о молодежи. Приходится отстранять ребят от работ на высоте по зрению, отправлять оперироваться. Поэтому эта позиция в перечне ФСС и для нас была бы актуальна.

Еще одно пожелание озвучила Наталья Колыхалова, начальник отдела охраны труда службы охраны труда и промышленной безопасности Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:

- Сейчас мы можем направлять средства ФСС на обучение определенных категорий лиц, в основном руководителей. Перечень нужно расширить, обучить нам нужно всех работников, а не отдельные категории, и мы это делаем. Хорошо было бы эти средства возвращать.

Новые идеи и технологии для профилактики травматизма

Популярное направление в ФСС, которым пользуются предприятия Красноярского края, - приобретение средств индивидуальной защиты. Можно максимально защитить здоровье своих работников и при этом сэкономить.

И, судя по круглому столу, делается это не для галочки, «что купили, то и хорошо», а ответственно: предприятия думают, как потратить деньги максимально эффективно.

На круглом столе была выставка средств индивидуальной защиты от ООО «Красноярск-Восток-Сервис» и даже состоялось мини-дефиле от сотрудниц «Комсомолки» в рабочей одежде.Фото: ИВАНОВА Диана

- Мы возвращаем средства из ФСС и на санаторно-курортное лечение, и на медосмотры, но главное – на покупку средств индивидуальной защиты, - отметила Ольга Цыро, менеджер отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «РУСАЛ Красноярск». - В этом году хочу с гордостью сказать, что мы закупили 300 очков для работников вредных производств. Очки производства Сумского оптико-механического завода – очень хорошие.

Опыт коллег заинтересовал участников дискуссии и с точки зрения новинок рынка средств индивидуальной защиты, и прохождения процедур. Есть нюансы.

- Изменения в законодательстве произошли только в прошлом году, и к ним не все были готовы, - комментирует Данила Николаев, директор по стратегическому развитию «Красноярск-Восток-Сервис». – Я напомню, сейчас средства индивидуальной защиты должны производить только отечественные компании. И продукт должен иметь соответствующее заключение, и все материалы. Поэтому были отказы и ниже процент возмещения денег из ФСС. Еще одна проблема - контрафактные производители, здесь тоже нужна максимальная бдительность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743673" frameborder="0"></iframe> Презентация СИЗов.Майя ЕРШОВА

Безопасный труд

Затронули на круглом столе и тему нулевого травматизма. Пионеры международной концепции Vision Zero: Германия, Швеция, Финляндия. Всего в кампании участвует порядка 130 стран. Россия присоединилась к движению в декабре 2017-го.

Любовь Еремина напомнила аудитории идею концепции и ее золотые правила для достижения «нулевого травматизма». Рассказывая о системе управления безопасным производством на «СУЭК-Красноярск», которая включает целый комплекс мер, от профилактических до мотивационных, Виталий Ливандовский, заместитель ген. директора, руководитель службы промышленной безопасности экологии, охраны и медицины труда компании, отметил, что СУЭК тоже присоединился к Vision Zero. Любая идея поможет, только если революция произошла в головах и есть общая включенность:

- 100% времени, 100% правил, 100% территории, 100% персонала.

Виталий Ливандовский, заместитель ген. директора, руководитель службы промышленной безопасности экологии, охраны и медицины труда СУЭК-КрасноярскФото: ИВАНОВА Диана

Сергей Москвин сделал акцент на том, почему выгодно заниматься охраной труда: это социальная ответственность, деловая репутация м культура, внимание инвесторов. Еще важен экономический аспект.

Если предприятие - добросовестный страхователь, уровень системы охраны труда - высокий, нет несчастных случаев, то оно может получить максимальную скидку к страховому тарифу по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 40%. К примеру, такую скидку в 2019 году получила Восточно-Сибирская нефтегазовая компания.

В конце встречи Олег Щербо, заместитель управляющего, напомнил страхователям о нюансах подачи заявлений, в том числе о возможностях сделать это в электронном виде через портал госуслуг, о прямых социальных выплатах с 1 июля 2020 года.

Подводя итоги круглого стола, Сергей Москвин поблагодарил всех за живую дискуссию и отдельно за предложения:

- Наш центральный аппарат приветствует инициативу и настоятельно рекомендует собирать обратную связь, особенно у таких сложных регионов, как наш край – с территорией пяти Франций.