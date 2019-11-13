«Маме с папой сказали – готовьтесь»: каратист вернулся с того света и поднялся на пьедестал чемпионата мира

34-летний Дмитрий Бывальцев из Красноярска победил в трех зачетах на 8-м чемпионате мира по карате Фудокан в Германии*. Он разнес соперников в пух и прах. Это непросто и для человека с крепким здоровьем, но у Дмитрия вообще особая история. 12 лет назад его буквально собрали по частям после тяжелого ДТП врачи. Тогда, в 2007, медики объявили родным: все кончено, готовьтесь к худшему. Но Дмитрий начал поправляться. День за днем он вспоминал, как дышать, двигаться, пить, есть, учился заново складывать буквы в слова… К изумлению врачей «вернувшийся с того света» однажды на своих ногах покинул больницу – чтобы побеждать.

Дмитрий Бывальцев.

По ту сторону

Говорят, прежде чем рассуждать о человеке, надень его обувь и пройди его путь. У Дмитрия Бывальцева он совершенно особенный:

- Я карате занимался с 6 лет, - рассказывает Дима. – В детстве фильмы смотрел с Брюсом Ли и буквально горел этим спортом. Отец (он у меня тоже спортсмен, хоккеем увлекался) отвел в секцию. И пошло.

Это самая престижная награда в карате Фудокан Фото: архив Дмитрия Бывальцева

Семья у Дмитрия простая, со средним достатком: мама – медик, отец занимается автоперевозками. Есть старшая сестра Мария, о ней спортсмен говорит с особым теплом. Родители всегда увлечение сына поддерживали, считали, Дмитрий рожден для карате. Упорные тренировки принесли результат – несколько лет подряд Бывальцев оставался лучшим в стране каратистом Фудокан. Параллельно окончил институт цветных металлов СФУ. Жизнь, казалось, улыбается, а впереди только победы. Но все оборвалось в один миг.

Дмитрий готовит несколько выставок Фото: архив Дмитрия Бывальцева

- Мне трудно об этом вспоминать. Попал в аварию 22 июня 2007-го – так началась моя личная война. Аварию, честно, плохо помню: руки-ноги были почти целыми, а голова сильно пострадала. По ту сторону помню только темноту. В коме я провел 21 день, и врачи говорили родителям – готовьтесь. Настолько плохо было все, что даже мама с папой смирились, начали обувь мою и одежду в доме собирать...

Помимо побед Дмитрий занят еще и тренерской работой Фото: архив Дмитрия Бывальцева

Сестра Димы, Маша, как узнала, приказала: не трогайте! Пусть все в доме стоит, как есть. Еще не все потеряно!

И...

- Темноту сменил свет. Я думал – все, это конец. Но… очнулся. Позже узнал, что в палату ко мне по просьбе родителей приехал священник, отец Владимир из церкви в Емельяновском районе, молился обо мне. У нас, кстати, я, мама, сестра, верующие , а отец до того случая говорил что в бога не верит. Потом, когда все случилось, сказал, что если сын очнется – покреститься. Так и вышло.

Новая жизнь

После того, как Бывальцев пришел в себя, начался самый трудный период. Вся правая сторона тела была парализована, ни слова он произнести не мог.

- Я когда очнулся, хотел сказать что-то, но кроме как мычать, ничего не получалось. Начались другие тренировки - заново учился складывать буквы в слова, как маленький. Друзья (они у меня почти все спортсмены) приносили в больницу плееры с музыкой. А отец однажды принес в палату гантели и штангу – я стал разрабатывать сначала руку, потом ногу. Учился заново завязывать шнурки. Аккуратно, понемногу выпутался. Спорт поднял меня на ноги в буквальном смысле слова.

Тренируется Дмитрий упорно Фото: архив Дмитрия Бывальцева

Теперь день Дмитрия начинался с гимнастики, хотя врачи тренировки поначалу запрещали – с такой травмой головы о нагрузках лучше забыть. Но Дмитрий тренировался. В то время Дима сильно похудел, до 46 килограммов, но раз за разом отрабатывал удары. Получалось все лучше.

Встреча в храме

Когда Дмитрий чуть-чуть оклемался после травмы, отправился в емельяновскую церковь, к отцу Владимиру – поблагодарить и поставить свечу Николаю Чудотворцу и Матроне Московской. Ее Дима просил... о жене. И однажды во время службы увидел Татьяну.

- Мы поженились в 2013 году. Она у меня золотая, поддерживает во всем. Детей у нас, правда, пока нет. Оба просим об этом Бога, надеемся. Недавно я думал: вот выиграю чемпионат мира, и ребеночка бы, - улыбается Дмитрий.

Сейчас Дмитрий выступает на соревнованиях сам, и учит детей, он тренер в школе каратэ.

Мечта у каратиста открыть свой додзе (спортзал)Фото: Мария ЛЕНЦ

- Врачи и сейчас не рекомендуют мне интенсивный спорт, но я без него не могу, - признается Бывальцев. – Когда восстанавливался, занимался пауэрлифтингом, даже чемпионом Красноярска и края стал. Сейчас жим лежа у меня - 110 килограммов. Подтягиваюсь на перекладине не меньше 30 раз. Мечта – открыть свой додзе (спортзал), заниматься в собственном зале с детьми. Мечтаю, что это будет место, куда смогут придти не только дети с хорошим здоровьем, но и с ограничениями. Хочу помогать тем, кому это нужно. Возможно, мой опыт преодоления тоже для кого то станет стимулом в жизни.

*На соревнованиях в Германии не было разделения на физически сильных и людей с ограниченными возможностями здоровья. На состязания прибыли 2 000 человек со всего мира. В зале было 13 татами, на последнем соревновались спортсмены, как нынче принято говорить, - с особенностями здоровья. Но как такового разделения между ними не было. В командном зачете (а за него Россия получила первое место) Дмитрий выступал вместе с обычными каратистами. И победил.