Безопасная зима!

Совсем скоро наступит календарная зима. Красноярское предприятие Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнило все необходимые мероприятия, чтобы магистральные подстанции и линии электропередачи в Красноярском крае работали стабильно. Однако риски для надежного электроснабжения потребителей могут возникать на протяжении всего осенне-зимнего периода. Мало того, что сети испытывают на прочность ветра и метели - зачастую нарушить их стабильную работу способны сами люди. Поэтому энергетики еще раз напоминают о недопустимости нарушений в охранных зонах воздушных линий электропередачи и правилах поведения вблизи энергообъектов.

Охранная зона для воздушных линий электропередачи напряжением 110 1150 киловольт (кВ) это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов на расстояние от 20 до 55 метров соответственно.

«Самостройщики»

Большую угрозу работе энергообъектов создают самовольные застройщики. Далеко не всегда горе-строители учитывают требования «буквы закона», запрещающей в охранных зонах любые виды работ без согласования с электросетевыми компаниями. В охранных зонах ЛЭП не допускается: строительство, реконструкция или снос зданий и сооружений, взрывные работы, посадка и вырубка деревьев и кустарников, устройство свалок. Для получения письменного разрешения о согласовании каких-либо работ заинтересованные лица должны обращаться с письменным заявлением к сетевой организации. Те же, кто пока не торопится исполнять существующие правила, забывают, что тесное соседство с действующим энергообъектом может привести к печальным последствиям. Как минимум при проведении работ может быть повреждена линия электропередачи, как максимум - причинен вред жизни и здоровью человека.

Необходимо знать, что лица, виновные в противозаконных действиях в охранных зонах, привлекаются к административной ответственности по статье 9.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях; при повреждении воздушной линии виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае если нарушением требований Правил владельцу воздушной линии был причинен имущественный вред, виновные лица возмещают причинённый вред в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Украл, сдал в тюрьму!

Увы, не перевелись еще любители либо украсть с целью наживы металлоконструкции с опоры ЛЭП либо пальнуть из ружья по изоляторам. Между тем эти странные «привычки» могут привести к катастрофическим последствиям. В частности, хищение элементов воздушных линий электропередачи ведет к ослаблению конструкций опор, что может привести к их падению и возникновению аварийной ситуации с ограничением электроснабжения потребителей.

Для предотвращения краж и фактов вандализма на красноярских энергообъектах Россети ФСК ЕЭС выполняется комплекс специальных мероприятий. Постоянный контроль за состоянием ЛЭП ведут линейные бригады предприятия. Проводится обварка болтовых соединений на опорах ЛЭП, а также профилактическая работа с населением. Все это помогает существенно снизить количество случаев вандализма и воровства на энергосетях. Если преступления все же случаются, по каждому такому случаю проводится расследование, нарушители несут ответственность.

Напомним: согласно статьям 158 и 215.2 Уголовного кодекса РФ, кражи элементов энергетического оборудования, их разрушение, повреждение или иное приведение в негодность объектов электроэнергетики караются лишением свободы на срок до 7 лет, а штраф может составить сумму до 1 миллиона рублей.

Нарушителями закона являются не только похитители элементов опор и проводов с ЛЭП, но и приемщики такого металла. Статья 175 Уголовного кодекса РФ за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Предупредите детей

Культуру электробезопасности нужно прививать с младых ногтей. Расскажите вашим детям о правилах поведения с электроприборами, а также вблизи подстанций и воздушных линий электропередачи - пусть с детства знают, чем может быть опасен «Дядя Ток». Правила просты:

- нельзя тянуть вилку из розетки за провод,

- нельзя использовать электроприборы рядом с водой и прикасаться к электрической розетке мокрыми руками,

- нельзя играть вблизи подстанций и линий электропередачи, тем более запускать воздушных змеев и другие летающие игрушки,

- нельзя проникать за ограждения трансформаторных подстанций,

- нельзя залезать на опоры ЛЭП,

- нельзя подходить к лежащему на земле электрическому проводу ближе, чем на 10 метров,

- нельзя повреждать электросети.

Энергетики обращаются за поддержкой к жителям Красноярского края и просят сообщать о замеченных правонарушениях в полицию или звонить по телефону: 8 (391) 265-95-00.