2019-11-20T11:41:53+03:00
Происшествия

«По крышам машин добираемся до туалета»: паром с пассажирами замерз во льдах Енисея в Красноярском крае

Люди 8 часов ждали помощи посреди реки [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Паром с пассажирами застрял во льдах Енисея в Красноярском крае.Паром с пассажирами застрял во льдах Енисея в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За бортом – минус 14, подмораживает, вокруг – ледяная вода и чернота. На севере Красноярского края посреди Енисея застрял паром с людьми. В тот момент на борту находились 63 человека…

Все случилось неподалеку от села Епишино Енисейского района во вторник, 19 ноября. Около шести вечера дежурному ЕДДС поступил экстренный звонок от главы администрации: у нас ЧП! Как оказалось, паром, принадлежащий компании «Фортуна», замерз во льду и не может причалить. И все это в 30 метрах от берега, сообщает «Енисейская правда». Кроме пассажиров, на плавсредстве было 11 легковых машин, два микрика, два автобуса в вахтовиками и один грузовик.

На берегу тут же собрались оперативные службы: полиция, «скорая», приехал глава поселка. Было принято решение - срывать паром с мели. В восемь часов подогнали два теплохода, но увы… Паром засел плотно.

Вот такие северные "сюрпризы". Фото: соцсети.

Вот такие северные "сюрпризы". Фото: соцсети.

- 22.42, а мы еще тут. По крышам машин добираемся до туалета. Север, я тебя обожаю! - пишет в сторис одна из пассажирок. А спустя некоторое время продолжает «трансляцию», уже с другим настроением. - Шел пятый час, как стоим посреди Енисея. Как я устала. И страшно.

Несколько часов посреди Енисея. Фото: соцсети.

Несколько часов посреди Енисея. Фото: соцсети.

В конце концов, паром оставили на месте. А людей на берег перевез один из теплоходов, так безопаснее. Около одиннадцати ночи начали эвакуацию, и к двум часам ночи все 63 пассажира были на берегу.

- Почему так долго? Темень, два судна вплотную, конечно, это было то еще приключение, - говорят они. – Благо все обошлось, для нас сделали, что могли.

Эвакуация началась около 23 часов. Фото: соцсети.

Эвакуация началась около 23 часов. Фото: соцсети.

Людей разместили в поселковой школе. Там они смогли погреться, выпить горячего чаю, отдохнуть. А спустя еще три часа парому самому удалось освободиться из ледяной ловушки и подойти к берегу. Никто не пострадал, пассажиры забрали свои машины и уехали.

Отметим, сейчас большинство паромов в крае уже закрыты. Кстати, по правилам, они могут перевозить людей, если не идет шуга и нет тумана. А, когда позволит погода, будут открыты 134 ледовых переправы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае с парома, севшего на мель, эвакуировали всех пассажиров

Несколько автомобилей оперативных служб на берегу Енисея. Мороз под 30 градусов, съежившиеся от холода пассажиры, а вокруг: вода, снег, иней, пар. В таких условиях происходила спасательная операция на реке Енисей возле населенного пункта Стрелка, что в 300 километрах от Красноярска (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отставку экс-главы красноярской Счетной палаты суд признал законной
Ради эксперимента четыре улицы Красноярска посыплют песчано-солевой смесью
Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками
Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой
Избалованная проказница. Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое
70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск
В Красноярске проходит выставка «Металлообработка и сварка-2019»
Двое детей и дедушка погибли при ночном пожаре в Красноярском крае
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября
Шаланды полные. Полицейские и пограничники ФСБ задержали судно с крупной партией осетрины и черной икры
На севере Красноярского края охотника разбил инсульт прямо на зимовье: нужна эвакуация
Первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект установлен
Глава агентства по ГО и ЧС назначен в Красноярском крае
За качеством воздуха в Красноярске проследит новое приложение
В Красноярском крае стали меньше рожать
Высыпание золы на дорогу может обернуться для красноярцев 100-тысячным штрафом
В Красноярском крае председатель участкового избиркома прголосовала вместо избирателей
В Эвенкию арктический антициклон принес аномальные 50-градусные морозы
Канск раскритиковали за безответственное отношение к теплоснабжению города
Сибирский силач Сергей Гладких стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
КрасКом ликвидировал сливную точку «черных» ассенизаторов в Красноярске
СК обнародовал видео, где подозреваемый в убийстве Галины Миненко показывает место преступления
«Твои работы очень разные»: Александр Усс побывал на первой выставке юной художницы
Жители края посвятили врачам 1700 благодарных отзывов
Житель Красноярска избил студента из-за «ежика» на голове
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко