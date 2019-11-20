«По крышам машин добираемся до туалета»: паром с пассажирами замерз во льдах Енисея в Красноярском крае

За бортом – минус 14, подмораживает, вокруг – ледяная вода и чернота. На севере Красноярского края посреди Енисея застрял паром с людьми. В тот момент на борту находились 63 человека…

Все случилось неподалеку от села Епишино Енисейского района во вторник, 19 ноября. Около шести вечера дежурному ЕДДС поступил экстренный звонок от главы администрации: у нас ЧП! Как оказалось, паром, принадлежащий компании «Фортуна», замерз во льду и не может причалить. И все это в 30 метрах от берега, сообщает «Енисейская правда». Кроме пассажиров, на плавсредстве было 11 легковых машин, два микрика, два автобуса в вахтовиками и один грузовик.

На берегу тут же собрались оперативные службы: полиция, «скорая», приехал глава поселка. Было принято решение - срывать паром с мели. В восемь часов подогнали два теплохода, но увы… Паром засел плотно.

Вот такие северные "сюрпризы". Фото: соцсети.

- 22.42, а мы еще тут. По крышам машин добираемся до туалета. Север, я тебя обожаю! - пишет в сторис одна из пассажирок. А спустя некоторое время продолжает «трансляцию», уже с другим настроением. - Шел пятый час, как стоим посреди Енисея. Как я устала. И страшно.

Несколько часов посреди Енисея. Фото: соцсети.

В конце концов, паром оставили на месте. А людей на берег перевез один из теплоходов, так безопаснее. Около одиннадцати ночи начали эвакуацию, и к двум часам ночи все 63 пассажира были на берегу.

- Почему так долго? Темень, два судна вплотную, конечно, это было то еще приключение, - говорят они. – Благо все обошлось, для нас сделали, что могли.

Эвакуация началась около 23 часов. Фото: соцсети.

Людей разместили в поселковой школе. Там они смогли погреться, выпить горячего чаю, отдохнуть. А спустя еще три часа парому самому удалось освободиться из ледяной ловушки и подойти к берегу. Никто не пострадал, пассажиры забрали свои машины и уехали.

Отметим, сейчас большинство паромов в крае уже закрыты. Кстати, по правилам, они могут перевозить людей, если не идет шуга и нет тумана. А, когда позволит погода, будут открыты 134 ледовых переправы.

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Несколько автомобилей оперативных служб на берегу Енисея. Мороз под 30 градусов, съежившиеся от холода пассажиры, а вокруг: вода, снег, иней, пар. В таких условиях происходила спасательная операция на реке Енисей возле населенного пункта Стрелка, что в 300 километрах от Красноярска (Подробности).