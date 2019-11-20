2019-11-20T04:13:43+03:00
Общество

Резкое похолодание придет в Красноярск уже сегодня

Одеваемся теплее!
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев предупредили о резком похолодании.Красноярцев предупредили о резком похолодании.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев предупредили о резком похолодании. После нескольких теплых дней в город придут 20-градусные морозы, сообщили в Среднесибирском УГМС. Причем столбики термометров поползут вниз уже в среду, 20 ноября.

Итак, сегодня утром и днем минус 10-12 градусов. А вечером обещают уже минус 18-20. Облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. И довольно ветрено: 2-7 метров в секунду с порывами до 12.

В четверг, 21 ноября, на улице будет такой же легкий морозец. В пятницу немного потеплеет – до минус 16.

Зато в выходные снова может вернуться комфортная погода. По предварительным прогнозам, ожидается минус 10-11 градусов, небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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